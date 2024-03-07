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DEÜ’de 8 Mart buluşması

EĞİTİM 07.03.2024, 11:50
DEÜ’de 8 Mart buluşması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programda konuşan DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hatice Nur Olgun, kadınların hayatın her alanında aktif bir biçimde yer aldığını ve yüklendiği sorumluluklarla topluma yön vermeyi sürdürdüğünü vurgularken; DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ise DEÜ’deki akademik ve idari hizmetlerdeki kadınların sayıca fazlalığına dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. DEÜ’nün farklı birim, fakülte, enstitü ve yüksekokullarında çalışan kadın mensuplarının yanı sıra DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ve DEÜ Üst Yönetimin de katıldığı program, DEÜ Rektörlük Binası Fuaye Alanı’nda yapıldı. Rektör Vekili Ak, yoğun katılımla gerçekleştirilen programda DEÜ’nün kadın mensuplarına kırmızı karanfiller dağıtarak, çalışanların Kadınlar Günü’nü kutladı. 

“HAYATIN HER ALANINDA VARIZ”

Programda DEÜ’nün kadın mensupları adına konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hatice Nur Olgun, kadınların hayatın her alanında aktif bir biçimde yer aldığını ve yüklendiği sorumluluklarla topluma yön vermeyi sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye’nin bugünlere gelmesinde ve önemli kazanımlar elde etmesinde kadınların payının büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Olgun, “Kadınlar Gününü sadece bir cinsiyetin yüceltildiği an olarak değil, toplum hayatının geldiği noktanın değerlendirildiği bir gün olarak değerlendirmek gerekir. Öte yandan yılın tek bir günü değil, her günü kadınlarındır. Bu bilinç ile el ele olmaya devam edecek, kurumumuzu ve ülkemizi bilimde, sağlıkta, sanatta, sporda ve kültürel yaşamda daima ileriye ve üst seviyelere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

DEÜ’NÜN KADIN GÜCÜ

Programda DEÜ’nün kadın mensuplarına seslenen DEÜ Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’deki akademik ve idari hizmetlerdeki kadınların sayıca fazlalığına dikkat çekti. Bu durumun DEÜ için büyük bir şans olduğunu ifade eden Rektör Vekili Ak, “Toplumumuzda güçlü bir kadın nüfusuna sahibiz. Kuşkusuz bu sayı toplumumuza ve ülkemize güç veriyor. Bu durum kurumumuza da yansımış durumda. Akademik kadromuzda kadınların 1493 sayı ile 1367 olan erkek sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Yine Üniversitemizin idari kadrosunda da erkeklerin sayısı 1107 iken kadınların 1682 olduğunu görüyoruz. Bu da kurumumuzun kadınlara verdiği saygıyı ve önemi açıkça gösteriyor. Bilindiği gibi kültürümüzde de inancımızda da kadına saygı esastır. Bilge Kağan zamanında Orhun Yazıtlarında bile kadının izine rastlamak mümkündür. Bu durum adeta genlerimize işlemiz durumda. Bu vesileyle kurumumuzda görev yapan tüm kadın mensuplarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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