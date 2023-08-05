DEÜ'ye Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), hastalara daha hızlı tanı ve tedavi imkanlarının sunulması; ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi teşhis ve tedaviye yönelik teknolojilerin üretilmesi ile güncel teknolojilerden daha fazla yararlanılması amacıyla DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi bünyesinde ‘Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi’ni kurarak hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Açılışta konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Türkiye’de ilklerin öncüsü olan Araştırma Üniversitemiz, hastalara daha iyi tedavi imkânı sağlamayı; güncel teknolojilerden faydalanmayı; teşhis ve tedavi yöntemlerinin zamanında hastalara ulaştırılmasını hedeflemektedir.

Ülkemizin ulusal sağlık politikalarını destekleyecek olan, hastanemiz bünyesinde klinik çalışmalara odaklanmış birimimiz, hem sağlık sistemine değer katacak hem de kentimize referans oluşturacaktır” dedi.