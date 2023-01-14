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DEÜ ve Kemalpaşa Kaymakamlığı'ndan örnek iş birliği

EĞİTİM 14.01.2023, 10:42
DEÜ ve Kemalpaşa Kaymakamlığı'ndan örnek iş birliği

DEÜ, Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim, istihdam, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği fırsatları sağlayacak önemli bir protokole imza attıİZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu konuda girişimlerini sürdüren DEÜ, Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim, istihdam, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği fırsatları sağlayacak önemli bir protokole imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleşen imza törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Dr. Berna Üzelyalçın, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Müdürü Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş ve DEÜ Üst Yönetimi katıldılar. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı tarafından imzalanan protokol kapsamında, ortak sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra; DESEM bünyesinde istihdamı artırmak için mesleki eğitim programları oluşturulacak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Protokol imza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar,  üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilim ve teknolojinin sanayici ile buluştuğu ortak çalışmaları önemsediklerini dile getirdi. Toplumsal katkı stratejisi doğrultusunda kentteki birçok kurumla iş birliğine giderek topluma hizmet fonksiyonunu başarıyla yerine getirdiklerini söyleyen Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitemiz, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya, eğitim ve istihdam döngüsünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülkemizin ve şehrimizin önemli kurumlarıyla iş birliği protokollerimizi de hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

GENİŞ KAPSAMLI PROTOKOL

Kemalpaşa Kaymakamlığı ile eğitim başta olmak üzere sanayi, sosyal ve toplumsal hayat iş birliklerine destek verecek olan protokolün önemine değinen Rektör Hotar, “Güzel İzmirimiz sanayi kültürü olan, aktif ve üreten bir şehir. Dolayısıyla insan kaynağına ihtiyaç duymakta. Kemalpaşa da potansiyeli ve sanayideki söz sahipliği ile dikkat çeken bir ilçemiz. Protokol kapsamında Sürekli Eğitim Merkezimiz (DESEM) tarafından istihdamı artırmaya yönelik eğitim kursları oluşturulacak. Üniversitemizin sahip olduğu teknoloji merkezlerimizi ve laboratuvarlarımızı sanayi kollarına tanıtma fırsatı yakalayacağız. Bu tür iş birliklerine önem veren bir yönetim anlayışına sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, protokolün öğrencilerimize, bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturacak faydalar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

REKTÖR HOTAR'A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın memnuniyetini dile getiren Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip Kemalpaşa’nın stratejik önemine değinerek, “İlçemizin sanayi kenti olmasından dolayı mesleki eğitimi geliştirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Projenin hayırlı olmasını diliyor, destekleri için Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve Üniversite temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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