Son Dakika

DEÜ Tıp Fakültesi’nin 46. yıl gururu

EĞİTİM 01.03.2024, 15:49
DEÜ Tıp Fakültesi’nin 46. yıl gururu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nin 46’ncı kuruluş yılı, Dekanlık binasında düzenlenen tören programı ile coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, “Gücünü hekimlerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın varlığından alan Tıp Fakültemiz, yarım asra yaklaşan 46 yıllık tecrübesi ve yüksek teknolojili tıp eğitimi ile geleceği inşa etmeyi sürdürmektedir. Fakültemizin başarılarının gururunu bir kez daha yaşadığımız bu anlamlı günde, Fakültemizi katkılarıyla geleceğe taşıyan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki öncü markalarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nin 46’ncı kuruluş yılı, düzenlenen tören programı ile coşku içinde kutlandı. Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Tıp Fakültesi 46. Yıl Programı’na; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Figen Çoşkun, Fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt ve başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören programında, DEÜ Devlet Konservatuvarı’nın mini müzik dinletisinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

TIPTA İLKLERİN ÖNCÜSÜ

Tören programında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ Tıp Fakültesi’nin kuruluş sürecini anlattı. “Bundan tam 46 yıl önce 12 öğretim üyesi ile başlayan yolculuğumuz, büyük ailemize katılan ve kendi yetiştirdiğimiz değerlerimizle hızla büyümüş ve günümüzde 1435 bilim insanın yer aldığı eşsiz bir yapıya dönüşmüştür” diyen Prof. Dr. Çavdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gücünü hekimlerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın varlığından alan Tıp Fakültemiz, bölgesel hizmet sunan Araştırma Uygulama Hastanemizin ve Sağlık Yerleşkemizin ana omurgasını teşkil etmiş; Üniversitemizin adını hayata geçirdiği öncü araştırma ve uygulamalar ile dünya tıp literatürüne altın harflerle yazdırmıştır. Fakültemizin başarılarının gururunu yeniden yaşadığımız bu anlamlı günde, Fakültemizi katkılarıyla geleceğe taşıyan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”

TOPLUMA KATKI MİSYONU

DEÜ Tıp Fakültesi’nde verilen eğitimin niteliğine de değinen Prof. Dr. Çavdar, “Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve yüksek teknolojili tıp eğitimi ile geleceği başarıyla inşa eden Tıp Fakültemiz, bu alanda da Türkiye’de ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin dört bir yanından seçkin öğrenciler, bu birikim ve deneyimin yol göstericiliğinde DEÜ çatısı altında öğrenim görmektedirler. Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’na sahip Fakültemizden bugüne kadar mezun olan yaklaşık 7479 hekimimiz, kamu ve özel sektörde ‘Dokuz Eylül’ ismini başarıyla temsil ediyorlar.  Bugün uluslararası bilinirliğe ve yetkinliğe sahip birimimizin mensubu olan hekimlerimiz, ülkemizin hemen her noktasında milletimize toplumsal fayda misyonumuz doğrultusunda hizmet etmekte, hastalara şifa olmaktadır” ifadesinde bulundu.

“ÜRETMEYE VE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Figen Çoşkun, konuşmasında 1978 yılında kurulan DEÜ Tıp Fakültesi’nin bugüne kadar eğitim, araştırma, sağlık bilimleri ve hizmetlerinde büyük başarılara imza attığına dikkat çekti. DEÜ Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören aktif öğrenci sayısının 910 olduğunu belirten Coşkun, “Yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin en köklü Tıp fakültelerinden birisi olan Fakültemiz, büyük başarılara imza atmaya; iyi hekimler, büyük bilim insanları ve değerli eğitimciler yetiştirmeye bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.

DEÜ TIP FAKÜLTESİ’NDE GEÇEN 32 YIL

DEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Kürşad Kutluk ise programda yaptığı konuşmasında, Fakültede geçen 32 yıllık meslek yaşantısına değinirken; Fakültenin en yeni öğretim üyesi Dr. Sevim Çakar ise Dokuz Eylül ailesine katılmanın verdiği mutluluk ve heyecanını paylaştı. Tören programında ayrıca, 2023-2024 yıllarında araştırma projeleri kabul edilen DEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, asistan ve öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesi ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde 30’uncu onur yılını tamamlayan akademik ve idari personele plaket takdim edildi.

Programın ardından DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binası fuaye alanında kurulan “Geçmişten Günümüze DEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araçları” isimli sergi, tören katılımcıları tarafından gezildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9