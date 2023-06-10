DEÜ'nün engelsiz gurur günü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), ‘Engelsiz Üniversite’ ödül töreni heyecanı yaşandı.İZMİR (İGFA) -Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’ törenine Türkiye çapındaki başarılarıyla damga vuran DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde Türkiye birincisi; Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olmuştu.

DEÜ Rektörlüğü tarafından elde edilen başarıların ve gururun paylaşılması için düzenlenen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri Kutlama Töreni’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan da katıldı. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün engelsiz toplum ve üniversite anlayışına uygun akademik ve bilimsel çalışmalar yürüttüğünün altını çizerek, “Geçmişte de Engelsiz Üniversite ödüllerine layık görülen kurumumuzun, günümüzde dokuz programı nişan alarak Türkiye birincisi olması sürpriz olmadı” dedi.