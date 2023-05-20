DEÜ laboratuvarlarında dijital dönem

Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni(DELAB) devreye aldı.İZMİR (İGFA) - Sağlık, fen ve mühendislik alanlarında özel sektörün ihtiyaç duyduğu analizleri dikkate alan Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), kurum bünyesindeki laboratuvarları tek çatı altında bir araya getirdiği DEÜ Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni(DELAB) hayata geçirdi.

Yeni sistem sayesinde kişi ve firmalar, hem kurum bünyesindeki laboratuvar, cihaz, analiz içeriği ve hizmet bedeli gibi konularda bilgi alabilecek hem de dijital ortamda sorumlu kişilerle iletişim kurabilecek. Araştırma üniversitelerinin laboratuvar altyapısını ve teknik imkanlarını özel sektörün kullanımına sunduklarını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu sayede yenilikçi girişimlerin; katma değeri yüksek ve ticarileşecek fikirlerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi.