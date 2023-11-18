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DEÜ Filistinli öğrencilere psikolojik destek verecek

EĞİTİM 18.11.2023, 09:59
DEÜ Filistinli öğrencilere psikolojik destek verecek

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ), İsrail’in katliam boyutundaki saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmayı büyütecek anlamlı bir hamle daha geldi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İsrail’in katliam boyutundaki saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmasını büyütüyor. Gazze kentindeki İsrail ablukasına ve insanlık dramına, bugüne kadar düzenlediği basın açıklamaları, barış çağrıları ve İsrail mallarına yönelik aldığı boykot kararıyla dikkat çeken ve zulmü kınayan DEÜ, bu kez Filistinli öğrencilerine yönelik ‘Psikolojik Destek Programı’ başlatıyor. Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanacak program kapsamında, DEÜ çatısı altında öğrenim gören öğrencilerle birebir görüşmeler yapılarak, öğrencilere psikolojik destek sağlanacak.

PROFESYONEL DESTEK GÖRECEKLER

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararası alanda tanınan bir yükseköğretim kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çok sayıda Filistinli öğrencinin de öğrenim gördüğünü belirtti. İsrail’in Filistin kuşatmasının ve ağır saldırılarının DEÜ’deki Filistinli öğrencileri de etkilediğini belirten Rektör Hotar, “Sık sık bir araya da geldiğimiz öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Her fırsatta destekçileri olmak için elimizden geleni yapıyor, acılarını ve sorunlarını paylaşıyoruz. Son olarak öğrencilerimize profesyonel düzeyde psikolojik destek sağlamanın da özellikle ruh sağlıkları, moral ve motivasyonları için önemli olacağını düşündük ve bu çalışmayı hayata geçirdik. Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından paylaşılacak duyurularımızdaki iletişim adresinden bizlere ulaşan öğrencilerimizle irtibata geçip, desteğimizi kendilerine sunacağız” dedi.

“DÜNYA KAMUOYU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR”

7 Ekim tarihinde başlayan İsrail saldırılarında bugüne kadar 11 binden fazla insanın katledildiğine dikkat çeken Rektör Hotar, uluslararası kuruluşların ve dünya kamuoyunun ise sessizliğini sürdürdüğünü kaydetti. Saldırılarda öldürülenlerin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Daha önceki basın açıklamalarımızda ve söylemlerimizde de belirttiğimiz gibi, artık bir terör devleti haline gelen İsrail’i DEÜ olarak sert bir biçimde kınamış; Filistin’e özgürlük çağrımızı öğrencilerimizle birlikte vurgulamıştık. Değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da altını çizdiği, ‘İsrail bir terör devletidir’ vurgusu son derece önemli bir tespitti. İsrail yönetimine, baskısına ve saldırılarına 75 yıl boyunca katlanan Filistin halkının, bundan sonra da destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

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