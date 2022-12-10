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DEÜ'den öğrencilerine kariyer fırsatı

EĞİTİM 10.12.2022, 12:48
DEÜ'den öğrencilerine kariyer fırsatı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sunacak girişimleri kapsamında önemli bir protokole taraf oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen “1 Milyon İstihdam Projesi” çerçevesinde iş birliği protokolüne imza atan DEÜ, Türkiye’de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunacak çalışmalar yürütecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak girişimlerini sürdürüyor. DEÜ bu çerçevede, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen “1 Milyon İstihdam Projesi” kapsamında önemli bir adım atarak, Bakanlık ile ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi ve İstihdamı İş Birliği Protokolü’ne imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapılan protokol imza törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, Bakanlık temsilcileri ve DEÜ Rektör yardımcıları katıldılar.

GENÇLERİMİZİ SEKTÖRE HAZIRLIYORUZ

Protokol imza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bilgi teknolojilerinin her alanda kullanımının giderek artması ve şirketlerin bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyması gerçeğine dikkat çekerek, “Bu projeyle ülkemizdeki nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu hedefle de gençleri sektöre hazırlamak durumundayız. Bunun mümkün olabilmesi için, özellikle 2023’te 1 milyon kişinin istihdama hazır hale gelmesi hususunda hepimize görevler düşüyor. Gençlerimizi sektöre hazırlamayı amaçlayan protokol çerçevesinde, 1 Milyon İstihdam Projesi Kariyer Rehberi Gelişim Programlarının olgunlaştırılması ve eğitim içeriklerinin oluşturulması noktasında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürüteceğiz. Yine projenin eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve diğer proje yönetim faaliyetlerine destek olunması gibi çalışmaları da karşılıklı destekle yürütmeyi hedefliyoruz. Protokolün hayata geçirilmesinde emekleri için kurum temsilcilerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

PROJEYE 2020’DE BAŞLANDI

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın memnuniyetini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ise, “Bu proje 2020 yılında başlatılan bir projeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın anonsuyla tüm Türkiye’ye duyurduk. Bakanlığımızca yürütülen 1 Milyon İstihdam Projesi Kariyer Rehberi Gelişim Programlarının olgunlaştırılması ve eğitim içeriklerinin oluşturulması hususunda,  DEÜ’nün genel müdürlüğümüz ile yürüteceği çalışmaları oldukça değerli ve anlamlı görüyoruz. Anlaşmanın kurumlara ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYAMAYANLAR 2030’DA VAR OLAMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının “1 Milyon İstihdam Projesi” kapsamında imzalanan protokol töreninin ardından Taşkın, DEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen seminerde öğrencilerle buluştu. Taşkın, “Dijital Dönüşüm ve Değişen İşgücü” başlıklı sunumunda bilgi ve tecrübelerini DEÜ’lü öğrencilerle paylaşırken, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve pandeminin dijital dönüşümü hızlandırdığını belirtti. Taşkın, “Şirketlerin tüm iş süreçlerinde teknolojiyi daha etkin ve yoğun kullandığını görüyoruz. Teknoloji, iş dünyasında en önemli konu haline geldi. Dijital dönüşümü öngöremeyen şirketler 2030 yılında var olamayacak. Dolayısıyla 2025’e kadar tüm endüstrinin dijitalleştirileceği öngörülüyor” diye konuştu. Taşkın, sunumunun ardından DEÜ’lü öğrenciler tarafından yöneltilen soruları cevapladı.

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