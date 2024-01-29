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Deü'den final başarısı

EĞİTİM 29.01.2024, 11:44
Deü'den final başarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yükseköğretim kurumu derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) Asya Ödülleri 2024’te, ‘Bölgesel Kalkınmaya Üstün Katkı’ kategorisinde finale kaldı. Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında bölgede farklı alanlarda geliştirdiği dayanışma hareketiyle dikkat çeken DEÜ’nün girişimleri, böylelikle uluslararası üne sahip THE tarafından da takdir toplamış oldu. Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sonucun kendileri için sürpriz sayılamayacağını belirterek, DEÜ’nün fakülte, meslek yüksekokulları ve tüm eğitim birimleriyle bölgesel istihdam olanaklarını geliştirerek; ekonomik kalkınmaya destek veren bir üniversite olduğunu kaydetti.

İZMİR (İGFA) - Uluslararası üne sahip yükseköğretim kurumu derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından 10 kategoriden oluşan THE Asya Ödülleri 2024’ün kısa liste (shortlist) sonuçları açıklandı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bölgede farklı alanlarda geliştirdiği dayanışma hareketiyle dikkat çeken DEÜ, ‘Bölgesel Kalkınmaya Üstün Katkı’ (Outstanding Contribution to Regional Development) kategorisinde ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması - Deprem Bölgesinde DEÜ’ kapsamındaki girişimleriyle finale kalma başarısı gösterdi. Asya kıtasında yükseköğretim kurumları arasında bölgesel kalkınmaya yönelik girişimleri takdir etmek amacıyla ilgili kategoride öne çıkan DEÜ, her kategoride 8 finalistin yer aldığı sıralamada, 29 Nisan – 1 Mayıs 2024 tarihlerinde Malezya’da düzenlenecek THE Asya Zirvesi’nin ardından birinciliği elde etmeye çalışacak.

“GİRİŞİMLERİMİZ GENİŞ ÇAPLI TAKDİR TOPLADI”

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin fakülte, meslek yüksekokulları ve tüm eğitim birimleriyle bölgesel istihdam olanaklarını geliştirerek ekonomik kalkınmaya destek veren bir üniversite olduğu kaydetti. Yükseköğretim kurumlarının en prestijli ödül organizasyonlarından birisi olan THE’nın Asya Ödülleri’nde elde edilen başarının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Rektör Hotar, “Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Üniversitemizin ortaya koyduğu özverili çalışmalar, gerek ülkemizde gerek uluslararası alanda her kesimden takdir topladı. Yine bu alandaki çalışmalarımızı konu alan THE’nın Asya Ödülleri’ne yansıyan gelişmede finale kalma başarısı gösterdik. ‘Bölgesel Kalkınmaya Üstün Katkı’ kategorisinde ilgili organizasyonun sıralamasında önemli bir başarı bekliyorduk. Dolayısıyla elde ettiğimiz sonuç sürpriz olmadı. Ben kurumum adına hem deprem bölgesinde farklı alanlarda yürüttükleri sosyal hizmet ve yardım çalışmaları için DEÜ mensuplarımıza hem de girişimlerimizi görerek bizleri finale taşıyan THE platformuna teşekkür ediyorum” dedi.

“İNSANLIK İÇİN ÜRETİYORUZ”

DEÜ’nün dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer aldığını ve önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulusal ve uluslararası tüm göstergeler ile dış performans raporlamaları, Araştırma Üniversitemizin başarısını her yıl listelerinde yer vererek tescillemektedir. Toplumsal katkı misyonu çerçevesinde yoğun çalışmalar yürüten Üniversitemiz, eğitim kurumu olmanın yanında bir Araştırma Üniversitesi misyonuna sahiptir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, sadece iyileştirme süreçlerine değil; aynı zamanda güçlü olduğumuz alanlarda da görünürlüğün arttırılması ile uluslararası düzeyde proje ve araştırmalara imza atma yolunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşte bu becerilerimizden birçoğunu asrın felaketini yaşayan deprem bölgesindeki şehirlerimizde mensuplarımızın gönüllülük faaliyetleriyle kullandık. Güzel geri dönüşlere vesile olan çalışmalarımızın uluslararası platformlarda da takdir görmesinden memnun kaldık. DEÜ olarak, devletimizden aldığımız güç ve imkanlar doğrultusunda tüm insanlık için hizmetler üretmeye devam edeceğiz.”

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