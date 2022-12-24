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DEÜ'de gurur günü

EĞİTİM 24.12.2022, 11:15
DEÜ'de gurur günü

Dokuz Eylül Üniversitesi, ‘AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni’nde başarılarıyla göz doldurdu.İZMİR (İGFA) - “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kent ekonomisine ihracat katkısı 10 milyon doları aşan DEPARK’ın başarısının tesadüf olmadığını söyleyerek, “Bilim ve teknolojiye yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen ‘AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni’ne başarılarıyla damga vurdu. Balçova’daki Kaya Termal Otel’de yapılan törende Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 Yılı Performans Endeks Sonuçları neticesinde genel sıralamada 70, Teknoloji Geliştirme Bölgesi sıralamasında bir yıl içinde 15 sıra birden yükselerek 14’üncü basamakta yer alırken; “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

YERLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün son yıllarda artan bilim ve teknoloji yatırımlarının karşılığını almayı sürdürdüğüne vurgu yaparak, DEPARK’ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi. Türkiye’nin sağlık temalı ilk teknoparkı olarak biyoteknoloji, biyomalzeme, nanoteknoloji, translasyonel tıp, eye optik, çevre teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren DEPARK’ın beşinci yılını doldurduğunu, bir yıl içerisinde 15 sıra birden yükselerek Teknoloji Geliştirme Bölgesi sıralamasında 14’üncü olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizin yanı sıra bilim ve teknolojiye yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Bu yatırımların, yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına inanıyoruz” dedi.

KENT EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

DEÜ Teknoparkı DEPARK bünyesinde 120 firma bulunduğunu belirten Rektör Hotar, “DEPARK öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. DEPARK’ımız, yüzde 100'lük doluluk oranı, bin 400’ün üzerinde istihdamı, devam eden 195 Ar-Ge, tasarım ve yazılım proje sayısı ile 2021 yılını 242 milyon TL Ar-Ge geliri; 2021 yılı toplam 317 milyon TL’yi aşan ciro ile tamamlamıştır. Firmalarımızın kent ekonomisine ihracat katkısı ise 10 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Elde edilen bu başarı, Üniversitemizin yanı sıra diğer üniversite ve teknoparkları ile kentimiz için de çok büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Gençlerin ve girişimcilerin desteklenmesi ile teknolojiyi ithal eden Türkiye’den, yüksek teknolojili üretim yapan bir Türkiye modeline geçiş yapmanın hedefinde olduklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEPARK’ın başarı ödülünü DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a takdim etti. Bakan Varank, yerel ve ulusal kalkınmaya desteğinden dolayı DEÜ ailesine ve Rektör Hotar’a teşekkürlerini ileterek, başarı dileklerinde bulundu. Dokuz Eylül Üniversite olarak teknoloji yatırımlarının süreceğini belirten Rektör Hotar, “İzmir’in dört bir yanında yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda teknoloji yatırımlarını sürdürerek, girişimcilerin önünü açmaya devam edecek. Son olarak, DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin kapılarını da girişimcilere açmıştık. Başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyor, gayretlerimizi ödüllendiren Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende, AR-GE ve ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30 ödül; teknoparklar için ise 4 kategoride 12 olmak üzere toplam 42 ödül dağıtıldı.

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