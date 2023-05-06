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DEÜ'DE doçentlik heyecanı

EĞİTİM 06.05.2023, 09:00
DEÜ'DE doçentlik heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) Doçentlik kadrosuna ataması yapılan 255 akademisyene düzenlenen törenle ‘Doçentlik Belgesi’ verildi.İZMİR (İGFA) - DEÜ’nün akademik gücünün yüksek eğitim standartlarının temeli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üzerinizdeki bu önemli sorumlulukla öğrencilerinizi yetiştirecek, gelecek nesillerin potansiyeline ışık tutacağınıza yürekten inanıyorum. Yeni unvan ve görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde atama heyecanı yaşandı. DEÜ Rektörlük Binası’ndaki 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen törenle 28 farklı akademik birimden 255 bilim insanına ‘doçentlik Belgeleri’ takdim edildi. Etkinliğe DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Rektör yardımcıları, DEÜ Üst Yönetimi ile ataması yapılan akademisyenler katıldı.

Törenin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Doçentlik kadrolarının, akademisyenliğin en temel aşamalarından biri olduğunu kaydederek, “Akademisyenlik yolundaki bu önemli adımın uzun ve zor bir süreci var. Bu nedenle alanınızdaki uzmanlığınızı ve çalışmalarınızı kıymetli buluyorum” dedi. Rektör Hotar, “Sizler, Üniversitemizin geleceğine ışık tutacak gurur tablosu olarak buradasınız. Hedefleri olan, üretken ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren akademik yolculuğun önemli bir noktasında bulunuyorsunuz. Bu süreçte almış olduğunuz Doçentlik unvanı çok değerli ve kıymetli. Verdiğiniz eğitimler, sizden sonra gelecek olan nesillerin eğitimlerinde de önemli bir basamak olacak. Sizlerin kurumunuz adına taşıdığınız sorumluluğu fazlasıyla hissettiğinizi biliyorum” ifadesinde bulundu.

“HEDEF DÜNYADA İLK 500”

Elde edilen bu unvanların DEÜ’nün uluslararası hedefleri açısından büyük önem taşıdığını anlatan Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilimsel faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası çapta tanınır olması ve eğitim standartlarının daha da geliştirilmesi konusunda projeler hazırlıyor, durmadan kendimizi yeniliyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışmalarınızı önemsiyor ve destekliyoruz. ‘Dünyada İlk 500’ üniversite hedefine sizlerle birlikte kararlı adımlarla ilerliyoruz.”

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