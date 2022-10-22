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DEÜ Akademik Yılı'nı Bakan Soylu ile açacak

EĞİTİM 22.10.2022, 13:48
DEÜ Akademik Yılı'nı Bakan Soylu ile açacak

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımı ile 25 Ekim Salı günü saat 14.30’da Sabancı Kültür Sarayı’nda yapılacakİZMİR (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılacak. 25 Ekim 2022 tarihinde saat 14.30’da düzenlenmesi öngörülen tören, Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Halihazırda 18 fakülte, 10 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 2 yüksekokulu ve 6 meslek yüksekokuluna sahip DEÜ, Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl “Araştırma Üniversitesi” olmaya layık görülmüştü. YKS-2022 sonuçlarında öğrencilerin ilk tercih ettiği üniversiteler arasında yer alan, yüzde 99’u aşan doluluk görülen DEÜ’ye; bu yıl farklı bölümlerde öğrenim görmeye başlayan 11 bin 689 öğrenci yerleşti.

DEÜ Devlet Konservatuvarı’nın dinletisi ile başlayacak 25 Ekim’deki Akademik Yıl Açılış Töreni’ne Bakan Soylu’nun yanı sıra bürokrasinin üst düzey temsilcileri, Üniversite mensupları ve öğrenciler katılacak.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Akademik Yıl Açılış Töreni’nde ağırlayacak olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tören hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Rektör Hotar, “25 Ekim günü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da katılımı ile 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Törenimizi gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz kariyerlerini zirveye taşımak için doğru adımı attılar ve büyük bir emek göstererek büyük ailemize katılmayı başardılar. Ailelerinin bizlere emanet ettiği gençlerimizin aramıza katılmasıyla artık daha güçlüyüz. Üniversitemizin kendilerine sunacağı imkânlarla kendilerini çok daha geliştirme fırsatı bulacaklar. Yeni dönem şimdiden hayırlı olsun” dedi.

DEÜ 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni, Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunları Sergi Açılışı programı ile sona erecek.

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