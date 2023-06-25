Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Haziran'da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." ifadelerini kullandı.

3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

https://twitter.com/RTErdogan/status/1672892457439334400

"Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle; 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız. Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."