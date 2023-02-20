Deprem sonrası 71 ilde ders zili bugün çalıyor

Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen eğitim öğretim, 71 ilde bugün yeniden başlıyor.ANKARA (İGFA) - 2 büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş depreminde 10 il yara almış, tüm yurtta eğitime ara verilmişti. 71 ilde bugün okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde ders zili çalacak.

Afet bölgesindeki öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki okulların durumuna ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çok detaylı bir değerlendirme yaptıklarını, değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacaklarını duyurdu.

Bakan Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin diğer illere nakillerine ilişkin bir soru üzerine şu açıklamayı yaptı: "Biliyorsunuz ilk günden itibaren nakil imkânını açtık. Şu an itibarıyla 48 bin öğrencimiz 71 ile nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık naklini aldıran öğrencilerimizi pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklattırıyoruz."