Deprem bölgesinden 55 bine yakın öğrenci nakil oldu

Deprem bölgesinde 54 bin 882 öğrenci diğer illere nakil oldu.ANKARA (İGFA) - Bugün itibariyle 71 ilde eğitim öğretimde ikinci dönemin ilk ders zili çaldı.

10 ille ilgili eğitim öğretim nasıl olacağı ile ilgili kapsamlı açıklamanın bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, an itibariyle 54 bin 882 öğrencinin diğer illere nakil olduğunu açıkladı.

Naklini aldıran öğrencilerle ilgili yeni bir karar aldıklarını daha duyuran Bakan Özer, öğrencilerin istemeleri halinde pansiyonlarda rahat bir şekilde ücretsiz olarak konaklayabileceklerini söyledi.