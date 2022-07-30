Denizli otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak KPSS’ye gireceklere ücretsiz olacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS’ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 31 Temmuz Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Sınava girecek aday ve görevlilerin mağduriyet yaşamamaları için otobüs saatleri hakkındaki anlık duyuru ve bilgilere https://ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Başkan Zolan’dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KPSS'ye girecek tüm vatandaşlara başarılar dileyerek, "Sınava girecek herkese yürekten başarılar diliyorum. Allah’ım zihin açıklığı versin, emeklerinizi boşa çıkarmasın" ifadelerini kullandı.