Denizli'de GEKA'dan ekoturizm eğitimi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli’nin Buldan, Çal ve Çameli ilçelerinde eko-turizmin gelişmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarına “Eko-Turizm Kapasite Geliştirme ve Farkındalık Eğitimleri” ile devam etti.DENİZLİ (İGFA) - Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı Çalışma Programı Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı kapsamında düzenlenen eğitimler, Buldan’da 11-12 Temmuz’da, Çal’da 12-13 Temmuz’da ve Çameli’de 13-14 Temmuz’da gerçekleştirildi.Eğitimlereözellikle potansiyel yatırımcılar, bu alanda istihdam edilmek isteyen kadınlar ve gençler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK çalışanlarıilgi gösterdi.

Eğitim programı ile Güney Ege Bölgesi’nde ekoturizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve bu alanda uygulanan projelerin önü açılarak yerel halkın ekonomik kazancı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlandı.

Ajans ve ilçe yetkilileri koordineli bir şekilde çalışarak eğitmenin ilçeleri tanıması, ilçelerin turizm potansiyelini ortaya koyabilmesi ve eğitimde katılımcıları etkin yönlendirebilmesi için 3 ilçeyi kapsayan ön gezi organizasyonu da eğitimler öncesinde gerçekleştirildi.

Eğitime katılan katılımcılara “Sürdürülebilir Turizm: Ekoturizm- Eko-Girişimcilik”, “Konaklama ve Yasal ve Mevzuata Uygunluk-Finans Yönetimi”, “İlçenin Ekoturizm Alanında Potansiyelinin Analizi ve Pazarlama Metodları”ve “Ekoturizmde Konaklama” vb. konularda zengin bir eğitim içeriği sunuldu. Katılımcılar, ekoturizm alanında farkındalık, eko- girişimcilik, ilçenin eko-turizm alanında tanıtılması, eko-turizm işletmeciliği konularında yetkinlik kazanırken bu alanda konaklama türleri ile yasal mevzuat ve izin süreçleri konusunda da bilgi edindiler. İlçelerin eko-turizm alanında mevcut potansiyelinin analiz edilerek çeşitli uygulamalar ile renklendirilen eğitimler her kesimden katılımcıların ilçe için ortak akıl yürüterek proje fikirleri tasarlamalarına da zemin oluşturdu.