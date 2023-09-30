Denizli Büyükşehir'in genç yetenekleri artık üniversiteli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli kulüpleri bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Sınavına Hazırlık Kursları’nda eğitim alan ve sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin tamamı sınavlarında başarılı olarak üniversiteli olma hayallerine kavuştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri’nde güzel sanatlar sınavına hazırlık kurslarına katılan 16 öğrenciden 11’i üniversite sınavında baraj puanı aşarak yetenek sınavlarına girmeye hak kazandı. 11 öğrenci yetenek sınavlarını başarı ile geçerek hayallerindeki üniversite bölümünde öğrenim görmeye hak kazandı. Aynı şekilde kurslara katılan 2 ortaokul öğrencisi de yetenek sınavlarında başarılı olarak Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak öğrenim hayatlarına diledikleri okulda devam etme şansı yakaladı.

Üniversite yetenek sınavına giren kursiyerlerden Beyza Girgin, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü birincilikle kazandı. Feyza Sevde Eryılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü ikincilikle ve Esra Kızılhan da Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü ikincilikle kazanarak yetenek sınavlarında büyük bir başarı elde etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri genç yeteneklere zengin kadrosu ile ücretsiz eğitimler vermeye devam edeceği ifade edilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri güzel sanatlar sınavına hazırlık kurslarında ara sınıf öğrencisi 45 kursiyerinde kurslara devam ettiği bu yeni sezon kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edildi. Kurs kayıtlarının https://apps.denizli.bel.tr/gencdenizlikulupbasvuru/ adresinden yapılabileceği ve ortaokul öğrencilerinin de kayıt yaptırabileceği belirtildi.