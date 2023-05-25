Deneme sınavları ile LGS'nin provası yapılmalı

LGS’ye sayılı günler kala öğrencilere ve ebeveynlerine altın değerinde önerilerde bulunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala neler yapmalı, nelere dikkat edilmeli?

Bu konudaki yanıtları Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü Sibel Durak verdi.

Uzun süredir sınavlara hazırlanan gençlerin en sık yaptığı hatalardan birinin sınav yaklaştıkça çalışma tempolarını düşürmeleri ya da çalışmayı bırakmaları olduğunu söyleyen Durak, “Vazgeçmeden çalışmaya devam edin. Eğer psikolojik olarak rahat hissediyorsanız son güne kadar ders çalışabilirsiniz” önerisinde bulundu.

DENEME SINAVLARINA LGS SAATLERİNDE BAŞLAYIN

Her gün gerçek sınavın bir provası gibi düşünerek deneme sınavı yapmayı öneren Durak, “Vücut saatini sınavın başlangıç saati olan 09.30’da ve 11.30’da soru çözüyor olmaya alıştırmak için deneme sınavlarına bu saatlerde başlamaya özen gösterin. Masanızda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, suyu hazır bulundurun. Sınavı uyguladığınız alana girilmemesi yönünde çevrenizdekileri bilgilendirin. Alarm kurup kendinize Sözel Bölüm için 75 dk., Sayısal Bölüm için 80 dk. süre verin ve sınav bitti alarmı çalıncaya kadar masadan kalkmamaya özen gösterin. Deneme sınavının ardından yanıtlarınızı kontrol edin. Boş bıraktığınız ve yanlış yaptığınızın soruların doğru cevaplarını mutlaka araştırın, bu en kalıcı öğrenme yöntemlerinden biridir. Konu tekrarları yapın. Önceki çalışmalarınızda aldığınız önemli notların üzerinden geçin" dedi.

Sınava hazırlanmanın sadece çalışmak anlamına gelmediğini ifade eden Durak, psikolojik ve bedensel olarak da sınava hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin sınav öncesi kafasını dağıtmak amacıyla aşırı yorucu etkinliklerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Durak, normalde yapılan faaliyetler dışında etkinlik planlanmamasını, aşırı derecede çay, kahve gibi uyarıcı içeren maddelerden ve sakinleştirici ya da uyarıcı niteliği taşıyan ilaçlar kullanmaktan kaçınılmasını önerdi.

ENDİŞELENMEK YERİNE HEDEFE ODAKLANIN

Öğrencilerin konuşma ve davranışlarıyla sınava yönelik kaygılanmasına neden olan insanlarla görüşmemesi gerektiğini hatırlatan Durak, bu dönemde ebeveynlere düşen görevleri de şöyle özetledi:

"Çocukların rutinini bozmamaya özen gösterin. Onların çalışma, uyku, dinlenme, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerini düzenlemelerine destek olun. ‘Şunu yap, bunu hala yapmadın mı?’ gibi olumsuz yönergelerle sorgulama yapmayın. Stres yaratacak konuşmalardan, tartışmalardan uzak durun. Sakin kalıp, çocuklarınıza yanlarında olduğunuzu hissettirin".