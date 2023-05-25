Son Dakika

Deneme sınavları ile LGS'nin provası yapılmalı

EĞİTİM 25.05.2023, 18:33
Deneme sınavları ile LGS'nin provası yapılmalı

LGS’ye sayılı günler kala öğrencilere ve ebeveynlerine altın değerinde önerilerde bulunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala neler yapmalı, nelere dikkat edilmeli?

Bu konudaki yanıtları Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü Sibel Durak verdi.

Uzun süredir sınavlara hazırlanan gençlerin en sık yaptığı hatalardan birinin sınav yaklaştıkça çalışma tempolarını düşürmeleri ya da çalışmayı bırakmaları olduğunu söyleyen Durak, “Vazgeçmeden çalışmaya devam edin. Eğer psikolojik olarak rahat hissediyorsanız son güne kadar ders çalışabilirsiniz” önerisinde bulundu.

DENEME SINAVLARINA LGS SAATLERİNDE BAŞLAYIN

Her gün gerçek sınavın bir provası gibi düşünerek deneme sınavı yapmayı öneren Durak, “Vücut saatini sınavın başlangıç saati olan 09.30’da ve 11.30’da soru çözüyor olmaya alıştırmak için deneme sınavlarına bu saatlerde başlamaya özen gösterin. Masanızda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, suyu hazır bulundurun. Sınavı uyguladığınız alana girilmemesi yönünde çevrenizdekileri bilgilendirin. Alarm kurup kendinize Sözel Bölüm için 75 dk., Sayısal Bölüm için 80 dk. süre verin ve sınav bitti alarmı çalıncaya kadar masadan kalkmamaya özen gösterin. Deneme sınavının ardından yanıtlarınızı kontrol edin. Boş bıraktığınız ve yanlış yaptığınızın soruların doğru cevaplarını mutlaka araştırın, bu en kalıcı öğrenme yöntemlerinden biridir. Konu tekrarları yapın. Önceki çalışmalarınızda aldığınız önemli notların üzerinden geçin" dedi.

Sınava hazırlanmanın sadece çalışmak anlamına gelmediğini ifade eden Durak, psikolojik ve bedensel olarak da sınava hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin sınav öncesi kafasını dağıtmak amacıyla aşırı yorucu etkinliklerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Durak, normalde yapılan faaliyetler dışında etkinlik planlanmamasını, aşırı derecede çay, kahve gibi uyarıcı içeren maddelerden ve sakinleştirici ya da uyarıcı niteliği taşıyan ilaçlar kullanmaktan kaçınılmasını önerdi.

ENDİŞELENMEK YERİNE HEDEFE ODAKLANIN

Öğrencilerin konuşma ve davranışlarıyla sınava yönelik kaygılanmasına neden olan insanlarla görüşmemesi gerektiğini hatırlatan Durak,  bu dönemde ebeveynlere düşen görevleri de şöyle özetledi:

"Çocukların rutinini bozmamaya özen gösterin. Onların çalışma, uyku, dinlenme, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerini düzenlemelerine destek olun. ‘Şunu yap, bunu hala yapmadın mı?’ gibi olumsuz yönergelerle sorgulama yapmayın. Stres yaratacak konuşmalardan, tartışmalardan uzak durun. Sakin kalıp, çocuklarınıza yanlarında olduğunuzu hissettirin".

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. M. United 37 72
4. Newcastle 37 70
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 37 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Osasuna 36 50
8. Athletic Bilbao 36 50
9. Girona 36 49
10. Sevilla 37 49
11. Mallorca 36 47
12. Rayo Vallecano 36 46
13. Valencia 36 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21