Son Dakika

Demirci Mahallesi’nden eğitim çığlığı: Lise istiyoruz!

EĞİTİM 13.11.2023, 16:42
Demirci Mahallesi’nden eğitim çığlığı: Lise istiyoruz!

Demirci Mahalle muhtarı Mehmet Bulut, “32 derslik olacak şekilde bir okul yerimiz var, okul yapılmasını bekliyoruz.” dedi.Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/Aslı YEŞİLYURT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı, nüfus artışına değinerek çok hızlı bir şekilde bir liseye ihtiyaç olduğunu kaydettiler.

EN BÜYÜK SORUNLAR ATM EKSİKLİĞİ, KAÇAK YAPILARIN ARTMASI VE EĞİTİM

Mahallede ATM olmadığı için nakit paraya ulaşma noktasında sorun yaşadıklarına dikkat çeken mahalle sakinleri ayrıca kaçak yapıların artmasından da şikayetçiler. Demirci Mahallesi’nin lise ve dengi bir okula da ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinleri şöyle konuştular: 

“Muhtarımızdan memnunuz. Köyümüzde bankamatik eksik ve sarı otobüslerin meydandan kalkması trafikte sıkışıklık oluşturuyor. Demirci’ye giriş ve çıkış ayrı yönlerden olmalı. Nilüfer Belediyesi bunu halledebilir. Kaçak yapılaşmaları ve fabrikaları görmeliler. Eksiğimiz çok, talebimiz fazla. Öncelikli olarak okul yapılmalı. İlkokulumuz yetmiyor, lisemiz yetmiyor. 10 bin nüfusa ulaştık bir lise yapılmadı. Yollardan da şikayetçiyiz. En ucuz araba 500 bin TL oldu. Bir çukura giriyorsun, 10 bin TL masraf çıkıyor. Meydandaki camii, vakfa ait ve camiye bakım yapılmıyor. İçerideki tahtaları kıvrılıyor. Muhtarımız her sene tamir yaptırıyor. Buna baksınlar ya da biz bakalım.”

EĞİTİM SORUNU BÜYÜK

Mahalle esnafı ise en başta gelen sorunun eğitim ile ilgili olduğuna değinerek, “Lise’nin ve ortaokulun yapılması gerekiyor. Mahallemizde birçok eksiğimiz var ama öncelik okuldur ve yeterli derslik yok. Bu derslik ve sınıfları biraz daha yükseltmek veya bir yer varsa eğer oraya yeni okulun yapılması gerekiyor.” dedi.

“NÜFUSUMUZ BİN 500’DÜ, ŞU AN 15 BİN”

Demirci Mahallesi’ne şu an acil olarak bir okul yapılması gerektiğini vurgulayan Demirci Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut ise şu ifadeleri kullandı: 

“Ben Mehmet Bulut, 59 yaşındayım. Bu muhtarlıkta üçüncü dönemim. Ben 2009’da muhtar oldum. O dönemde mahalle nüfusu bin 500’dü şu an 15 bin. Birçok yerin yolları bile yoktu ve tam bir köy konumundaydı. Şu an okul sıkıntımız var, halı sahamız var ama Nilüfer Belediyesinden bir tane daha söz aldık. Tarihi hamamımız vardı o kütüphane oldu. Bunların tadilatları oldu. Ulaşım fazla sorunlu değil, araçlarımız var. En başta okul ihtiyacımız var. Bugüne kadar yerimiz yoktu ama şu an yerimiz var. Yetkililere sesleniyorum. Şu an 32 derslik olacak şekilde bir okul yerimiz var. Bekliyoruz, umarım bir an önce olur çünkü ciddi bir sıkıntı var. Nüfusa göre eski bir ilk ve ortaokul var, 11-12 derslik ve yetersiz. Banka ATM’sine ihtiyaç var. Belediyeden kiralanması gerekiyor, inşallah o da olacak. İhtiyaçlar bitmez, ciddi olarak ihtiyaç okuldur. Bir dönem daha aday olmak istiyorum. Hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu dönem de yine adayım. Teşekkür ediyorum.” 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3