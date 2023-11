Demirci Mahallesi’nden eğitim çığlığı: Lise istiyoruz!

Demirci Mahalle muhtarı Mehmet Bulut, “32 derslik olacak şekilde bir okul yerimiz var, okul yapılmasını bekliyoruz.” dedi.Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/Aslı YEŞİLYURT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı, nüfus artışına değinerek çok hızlı bir şekilde bir liseye ihtiyaç olduğunu kaydettiler.

EN BÜYÜK SORUNLAR ATM EKSİKLİĞİ, KAÇAK YAPILARIN ARTMASI VE EĞİTİM

Mahallede ATM olmadığı için nakit paraya ulaşma noktasında sorun yaşadıklarına dikkat çeken mahalle sakinleri ayrıca kaçak yapıların artmasından da şikayetçiler. Demirci Mahallesi’nin lise ve dengi bir okula da ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“Muhtarımızdan memnunuz. Köyümüzde bankamatik eksik ve sarı otobüslerin meydandan kalkması trafikte sıkışıklık oluşturuyor. Demirci’ye giriş ve çıkış ayrı yönlerden olmalı. Nilüfer Belediyesi bunu halledebilir. Kaçak yapılaşmaları ve fabrikaları görmeliler. Eksiğimiz çok, talebimiz fazla. Öncelikli olarak okul yapılmalı. İlkokulumuz yetmiyor, lisemiz yetmiyor. 10 bin nüfusa ulaştık bir lise yapılmadı. Yollardan da şikayetçiyiz. En ucuz araba 500 bin TL oldu. Bir çukura giriyorsun, 10 bin TL masraf çıkıyor. Meydandaki camii, vakfa ait ve camiye bakım yapılmıyor. İçerideki tahtaları kıvrılıyor. Muhtarımız her sene tamir yaptırıyor. Buna baksınlar ya da biz bakalım.”

EĞİTİM SORUNU BÜYÜK

Mahalle esnafı ise en başta gelen sorunun eğitim ile ilgili olduğuna değinerek, “Lise’nin ve ortaokulun yapılması gerekiyor. Mahallemizde birçok eksiğimiz var ama öncelik okuldur ve yeterli derslik yok. Bu derslik ve sınıfları biraz daha yükseltmek veya bir yer varsa eğer oraya yeni okulun yapılması gerekiyor.” dedi.

“NÜFUSUMUZ BİN 500’DÜ, ŞU AN 15 BİN”

Demirci Mahallesi’ne şu an acil olarak bir okul yapılması gerektiğini vurgulayan Demirci Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben Mehmet Bulut, 59 yaşındayım. Bu muhtarlıkta üçüncü dönemim. Ben 2009’da muhtar oldum. O dönemde mahalle nüfusu bin 500’dü şu an 15 bin. Birçok yerin yolları bile yoktu ve tam bir köy konumundaydı. Şu an okul sıkıntımız var, halı sahamız var ama Nilüfer Belediyesinden bir tane daha söz aldık. Tarihi hamamımız vardı o kütüphane oldu. Bunların tadilatları oldu. Ulaşım fazla sorunlu değil, araçlarımız var. En başta okul ihtiyacımız var. Bugüne kadar yerimiz yoktu ama şu an yerimiz var. Yetkililere sesleniyorum. Şu an 32 derslik olacak şekilde bir okul yerimiz var. Bekliyoruz, umarım bir an önce olur çünkü ciddi bir sıkıntı var. Nüfusa göre eski bir ilk ve ortaokul var, 11-12 derslik ve yetersiz. Banka ATM’sine ihtiyaç var. Belediyeden kiralanması gerekiyor, inşallah o da olacak. İhtiyaçlar bitmez, ciddi olarak ihtiyaç okuldur. Bir dönem daha aday olmak istiyorum. Hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu dönem de yine adayım. Teşekkür ediyorum.”