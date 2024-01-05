Darüşşafaka'da 8 yıllık tam burslu eğitim fırsatı

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2024 yılı Giriş Sınavı, 26 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de, Türkiye’nin 41 ilinde düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - 160 yıllık tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çocukların hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim alma imkânı kazanacak. Sınava, öğrenciler dilerlerse https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden de başvuru yapabilirler.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı ve nitelikli eğitim aldığı Darüşşafaka Eğitim Kurumları mezunu öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

Her sene çok daha fazla öğrenciye şefkat yuvası olabilmek için çalıştıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Bu yıl deprem bölgesi de dahil olmak üzere 41 ilde sınavımızı gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgesinden 100 öğrenciye ek kontenjan oluşturduk. 26 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız.” dedi.