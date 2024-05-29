ÇYDD müfredat değişikliğini Danıştay'a taşıdı

ÇYDD, Türkiye'nin geleceği olan çocukların Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve bilimsel eğitim hakkının savunulması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı eğitim müfredatı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak Danıştay’da dava açtı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı eğitim müfredatının hedeflenen çağdaş ve laik eğitim anlayışını tehdit ettiğini öne süren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), eğitimde geri adım atılmasına, geleceğimizin tehdit edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

ÇYDD, dernek tüzel kişiliği adına, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve bilimsel eğitim hakkının savunulması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı eğitim müfredatı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak Danıştay’da dava açtı.

Açıklamasında "Eğitim sistemimizde geri dönülemez zararların önüne geçmek için açtığımız bu dava, sadece hukuki bir mücadele değil; aynı zamanda Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir direniştir" vurgusu yapan ÇYDD, "Çocuklarımızın çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim alması en temel haklarıdır. Bizler de bu hakkın korunması için mücadele etmekten geri durmayacağız. Dava süreci ile ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için, bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.