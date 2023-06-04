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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS için başarı temennisi
EĞİTİM 04.06.2023, 11:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 9.30 itibariyle LGS'ye giren öğrencilere başarı dileklerini iletti.
Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
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