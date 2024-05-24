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Çözüm Koleji rehberlik hizmeti ile sınav kaygısını da çözüyor

Başarılı eğitim ve öğretim programlarıyla sık sık gündeme gelen Çözüm Koleji, rehberlik hizmeti ile öğrencilerinin sınav kaygılarına da çözüm oluyor

EĞİTİM 24.05.2024, 14:44
Çözüm Koleji rehberlik hizmeti ile sınav kaygısını da çözüyor

Başarılı eğitim ve öğretim programlarıyla sık sık gündeme gelen Çözüm Koleji, rehberlik hizmeti ile öğrencilerinin sınav kaygılarına da çözüm oluyor.BURSA (İGFA) - Başarının en büyük düşmanı olan sınav kaygısı, öğrencilerin en zorlu engellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sınav kaygısının, sosyal ve kişisel gelişimi oldukça etkilediği günümüzde rehberlik hizmeti büyük bir önem arz ediyor.

Çözüm Koleji, sağladığı rehberlik hizmeti ile öğrencilerinin sınav kaygısını yenmelerine yardımcı olurken, onların zihinsel sağlıkları için de önemli bir adım atmış oluyor.

Bursa Çözüm Kolejinin rehber öğretmenleri Seçil Vatansever ve Şevval Naz Yıldırım, Herkes Duysun muhabirine yaptıkları açıklamada, okullarda rehberlik hizmetinin önemine değindiler ve Çözüm Kolejinin rehberlik hizmeti alanındaki işleyişini aktardılar.

“HEM KİŞİSEL HEM AKADEMİK SORUNLARI ELE ALIYORUZ”

Rehberlik görüşmelerinde öğrencilerin hem kişisel hem de akademik sorunlarını ele aldıklarını kaydeden Çözüm Koleji Rehber Öğretmeni Seçil Vatansever, “Öğrencilerimizle derslerdeki ve netlerindeki durumlarını konuşuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin nasıl çalışmaları gerektiği hakkında bilgilendirmeler veriyoruz. Akşam etütleri öğrencilerimizin öğretmenler ile birebir soru çözümü yapabildikleri bir zaman dilimi olduğu için oldukça önemli bir yer taşıyor. Ayrıca okulumuzda on ikinci sınıflarımıza ‘mentorluk’ uygulaması var. Mentorluk uygulaması çerçevesinde her öğrencimize ulaşabiliyoruz.  On ikinci sınıf öğrencilerimizi 4-5 grup haline ayırıp hepsinin başına bir mentör öğretmen yerleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“AİLELERİN ROLÜ ÖNEMLİ”

Çözüm Kolejinin bir diğer rehber öğretmeni Şevval Naz Yıldırım ise Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada sınav kaygısının, ‘Öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı’ olarak tanımlandığını belirterek şöyle konuştu: 

“Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ile ilgili olabileceği gibi sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem ile de ilişkilendirilebilir. Düşünce ve inançları sorgulamayla birlikte nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri; kaygıyı bastırmaya değil onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak, düşünceleri durdurma tekniği, dikkatini başka noktalara odaklama tekniği kullanılabilecek başa çıkma yollarıdır. Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Güven ve sorumluluk vermeli, önemsemeli, olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Duygu ve düşünce paylaşımı, empati önemlidir. Sınavı yüceltmeme, ölüm kalım sorunu yapmama, yüreklendirici davranma önerilmektedir.”

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