Çözüm Koleji'nde rekor kıran tatbikat

Çözüm Koleji, deprem gündeminin hızla artan bir ivme kazandığı bu günlerde anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerini kapsayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta okul, 44 saniye gibi rekor bir sürede tahliye edildi.BURSA (İGFA) - Çözüm Koleji, sunduğu nitelikli eğitimin yanı sıra öğrencilerini hayatın doğal akışında karşılaşabilecekleri özel durumlara da hazırlıyor. Kurum son olarak tüm öğrencilerine deprem konusunda eğitimler verdi ve nefes kesen bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatın öncesinde Çözüm Koleji öğretmenleri tarafından anaokulundan liseye kadar kurumun tüm sınıflarında deprem hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ÇÖZÜM KOLEJİ’NİN ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIR

Depremin ne olduğu ve nasıl oluştuğunun bilimsel olarak öğrencilere aktarıldığı eğitimde, deprem öncesinde alınabilecek tedbirler ile deprem anında ilk yapılması gerekenlerin de üzerinde duruldu.

Öğrencilere kurumun, depreme okulda yakalanılması durumunda yapılması gerekenleri, okulun bilinçli ve en hızlı şekilde nasıl tahliye edileceği, toplanma alanları ve toplanma şeklini içeren acil durum eylem planı aktarıldı.

Bilgilendirmelerin ardından öğrencilerle, herhangi bir gün ve saatte deprem tatbikatı yapılacağı ve anlatılanların uygulamalı olarak tatbik edileceği paylaşılarak siren sesine hazır olmaları istendi.

REKOR SÜREDE TAHLİYE

4 Mart Pazartesi günü okul saati içerisinde sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte okulun tüm öğretmen ve öğrencileri, eğitim sırasında öğretilen “çök-kapan-tutun” yöntemiyle kendilerini sınıf içerisinde güvene aldı.

Depremin durduğu komutu ile eş zamanlı olarak tahliyenin başladığı okul, 44 saniye gibi rekor bir sürede tamamen boşaltıldı ve öğretmenler ile öğrenciler toplanma alanına sorunsuz ulaştı.

Tatbikatın yapıldığı günün akşamında Çanakkale merkezli gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 4.9 şiddetindeki depremin ardından öğrencilerden, depreme hazır bulundukları için ailelerini de sakinleştirerek güven içinde evlerini tahliye ettikleri dönütü alındı.

Çözüm Koleji, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması sebebiyle her ay düzenli olarak deprem tatbikatları gerçekleştiriyor.