Çorum'dan Afşin'li öğrencilere destek

Çorum’da okula yeni başlayan 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi seti hediye eden Çorum Belediyesi bu yıl kardeş şehir Afşin’i de unutmadı. Depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı ulaştıran Çorum Belediyesi, Afşin halkının gönlünde bir kez daha taht kurdu.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi kardeş şehir Afiş’e desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile birlikte Afşin Gaziosmanpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti. Başkan Aşgın burada birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerini hediye etti.

“Afşin’de 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı”

Başkan Aşgın “Belediye olarak her yıl Çorum’da birinci sınıfa başlaya 6 bin yavrumuza ilk hediyeleri bizden olsun diye kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Bu yıl Çorum’un yanı sıra kardeş şehrimiz Afşin’de birinci sınıfa başlayan 1500 öğrencimize kırtasiye yardımı yapmak istedik.” dedi.

Depremin ilk gününden itibaren olduğu gibi bundan sonra da Afşin halkını yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aşgın, “Afşin'de okula başlayan evlatlarımız için getirdiğimiz kırtasiye malzemelerini Afşin Belediye Başkanımız ve AK Parti Afşin İlçe Başkanımız ile birlikte Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Yavrularımız, güle güle kullansın. Bundan sonra da hep birlikte el ele gönül gönüle Çorum-Afşin kardeşliğini yaşatmaya devam ettireceğiz.” dedi.

“Çorum ile kardeş olmanın gururunu yaşıyoruz”

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum ile kardeş olmanın gururunu yaşadıklarını söylen Güven, “Çorum Belediyesi’ne ve Çorum halkına bu duyguları bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Deprem ilk gününden itibaren Çorum Belediyesi’ni yanımızda gördük. Arama kurtarma çalışmaları ve ilçemizin altyapısını yenilemesinde çok büyük katkılarınız oldu. Bizde Çorum’un adını yeni açacağımız bulvarlarda yaşatacağız. En büyük bulvarımıza, Çorum bulvarı adını vereceğiz.” dedi.