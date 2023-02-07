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Çorum'da tüm kurslara ara verildi
EĞİTİM 07.02.2023, 10:45
Çorum Belediyesi, ilimizde de hissedilen depremler nedeniyle kurs faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini duyurdu.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ilimiz dahil olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde hissedilen sarsıntılar nedeniyle, belediyemiz bünyesinde faaliyetini sürdüren gençlik merkezleri, kadın kültür merkezleri ve spor salonlarındaki kurslarımıza tedbir amacıyla geçici olarak ara verilmiştir.” denildi.
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|16
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|O
|P
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|7. Brentford
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|33
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|21
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|Takımlar
|O
|P
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|20
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|20
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