Çocuklara tatil hediyesi; Tiyatro keyfi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir haftalık ara tatilde çocukların keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla tiyatro hediye ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasındaki ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu hediye ediyor. Bir haftalık ara tatilde 3 çocuk oyunu 7 gösterimde ücretsiz olarak çocuklar ile buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan programda Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok, Zümrüdü Anka ve Sır oyunları çocuklar için sahnelenecek.

Davetiyeler Gişeden Temin Edilebilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi’nde oynanacak oyunlardan Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok oyunu 13-15 Kasım tarihlerinde saat 14.00’te, 16-17 Kasım da saat 14.00’te Zümrüdü Anka ve 18-19-20 Kasım tarihlerin saat 14.00’te de Sır oyunu çocuklar ile buluşacak. Davetiye ile girilebilecek oyunlar için 249 53 26 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Çocuk oyunlarının davetiyeleri Yıldız Kenter Sahnesi yanı Karaalioğlu Parkı girişindeki gişelerden temin edilebilir.