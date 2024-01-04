Çocuklara sanal eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi çocukların çevre bilincini geliştirmek amacıyla sanal gerçeklik gözlükleriyle eğitici oyunlar düzenliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini geliştirmek için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Uluslararası ödüllü Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde hayata geçirilen proje kapsamında, 7-14 yaş grubu çocuklar için çevre odaklı sanal gerçeklik oyunları geliştirildi. Sanal gerçeklik oyunlarıyla, çocuklar şehrin önemli doğal güzelliklerini keşfederek, deniz ve doğa ekosistemini öğrenecek ve çevre bilincini eğlenceli bir şekilde kazanacak.

EĞİTİCİ SANAL GERÇEKLİK OYUNU

Proje hakkında bilgi veren Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi Hakan Avcıkurt “Çevre sorunları günümüzün en önemli konuları arasında yer alıyor. Bu sorunları çözmek için toplumun ve özellikle de gelecek nesillerin bilinçlenmesi gerekiyor. Bu projeyle çocuklarımızı çevreyle etkileşime geçirerek ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayarak çevre bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında geliştirdiğimiz oyunlardan bazıları Falezlerde su altı, Patara’da deniz kaplumbağaları, Termessos'ta kuşlar âlemi, orman yürüyüşü ve doğada kamp. Bu eğitici oyunlarla çocuklar Falezlerin eşsiz su altı dünyasını sanal gerçeklik gözlüğüyle keşfedebilecek. Patara’da deniz kaplumbağalarını yakından tanıyıp Termessos Antik Kenti'nde yaşayan kuşları gözlemleyebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz bu proje çocukların çevre bilincinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Öğrencileriyle Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezini ziyarete gelen sınıf öğretmeni Şeref Nur Koç, Büyükşehir Belediyesi’nin sanal gerçeklik gözlüğüyle eğitim odaklı oyunlar hazırlamasının önemli olduğunu söyledi. Koç “Dijitalleşen dünyamızda biz eğitimciler teknolojiyi ders araç gereçleri olarak kullanmaktayız. Sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak derslerimizi daha akılda kalıcı hale getirmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde sanal gerçeklik gözlükleriyle çocukların çevreyi tanıması amacıyla hazırlanan atölye çalışmasına öğrencilerimizle beraber katıldık. Öğrencilerimiz için çok önemli ve faydalı bir çalışma oldu. Bu atölye çalışması için Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.