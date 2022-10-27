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Çocuklar keşfederek öğreniyor

EĞİTİM 27.10.2022, 09:44
Çocuklar keşfederek öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki ‘Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde minikler eğitime başladı. Bir eğitim yuvası olarak Tarsus ilçesi Yenice’de hizmet veren ‘Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nin içinde yer alan atölyeden, 36-72 ay arasındaki çocuklar yararlanıyor.MERSİN (İGFA) - ‘Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde 33 çocuğa, alanında deneyimli öğretmenler destek sağlıyor. Büyükşehir bünyesine yeni katılan ve 10 Ekim 2022 tarihinde kapılarını minik öğrencilere açan atölyede çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde kendi bireyselliklerini kazanırken, aynı zamanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerle destekleniyor.

Tanışık: “Çocuk gelişim merkezlerimizi yaygınlaştıracağız”

Çocuk atölyelerini ve çocuk gelişim merkezlerini, ihtiyaç olan tüm kesimlerde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Çocukların gelişim alanlarına yönelik etkinlikleri, sınıf içerisinde öğretmenlerimiz uyguluyorlar. Gelişim süreçleri, onlara dair ebeveyn çocuk tutumları, okula başlama süreçlerini takip açısından velilerimize böyle bir seminer düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu hizmet içeriğini, çocuk atölyelerimizi, çocuk gelişim merkezlerimizi ihtiyaç olan tüm kesimlerde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çocuklarımız çok mutlu, ebeveyn olarak biz de mutluyuz”

Oğlu Ateş’in Kadın ve Çocuk Atölyesi’ne çok mutlu geldiğini ve bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini belirten Çiğdem Türkmen, “Öğretmenlerimize ve yetkililerimize, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Psikolojik olarak da çok büyük destekleri var. Kafamızdaki soru işaretlerini giderdiler” diye konuştu.

Kısa sürede oğlunda olumlu gelişmeler gördüğünü, okula gelmek için çok hevesli olduğunu kaydeden Ramazan Erten, “Bu hevesini kırmamak için, ben de teşvik ediyorum. Yapılan toplantının verimli olduğunu düşünüyorum. Kendimizi de aslında düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Bu hizmeti verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yenice Mahallesi’nde ikamet eden ve minik kızını Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’ne gönderen Handan Akbaş, “Öğretmenlerimiz çok iyi, çok ilgili, gayet memnunuz. Etkinlikler yapıyorlar, şu an güzel gidiyor. Kendisi de seviyor arkadaşlarını ve öğretmenlerini. Çok istekli gidiyor. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

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