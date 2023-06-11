Çocuklar Karabağlar'da bu evde “özgür”

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Özgür Semt Merkezi çocuk evi olarak hizmet veriyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi’nin “Özgür Semt Merkezi” baştan sona yenilenerek “Özgür Çocuk Evi” adıyla ve sadece çocuklara yönelik olarak hizmet vermeye başladı.

Okul öncesi çocuklar, konularında uzman belediye personeli tarafından 09.00 -12.00 saatleri arasında, yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre uygun programlarla becerilerini geliştiriyor.

Karabağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaa Haziran ve Temmuz ayı boyunca devam edecek programın ardından Ağustos ayında yeni kayıt döneminin başlayacağı bildirildi.