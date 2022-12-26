Çocuklar için şatoda sebze ağacı

Masallar aracılığıyla besinlerin özellikleri, sürdürülebilirliği ve basit yiyecek hazırlama yöntemleri konusunda her ay farklı konseptle doğru beslenme alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen Masal Mutfağı Atölyesi’nin bu ayki ilk konusu “Şatoda Sebze Ağacı” oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Birbirinden özel atölyelerle çocuklarla buluşmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, eğlenceli ve eğitici çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak yeni yıl konsepti ile hazırlanan atölyede, mevsimsel beslenmenin önemi üzerine bilgilendirme sonrası kış mevsimine özgü sebze ve meyveler ile yenilebilir yeni yıl ağacı yapıldı.

Yeni yıl ağacının hikâyesinin anlatıldığı atölyede Türklerin Orta Asya’dan göç etmeden önce akçam ağacına verdikleri öneme değinildi. Yapılan yenilebilir yeni yıl ağaçlarının ardından yeni yıl dilekleri ile atölye sonlandırıldı.

Masal Mutfağı Atölyesi farklı konular ile her ay devam edecek.