Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor
Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlayan Yaz Bilim Kampında çocuklar hem eğleniyor hem de faydalı bilgiler öğreniyor.
BİLECİK (İGFA) - Çocukların verimli ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla başlatılan yaz bilim kampında yüzlerce öğrenci her hafta başka bir konuda eğitimler alıyor.
Uzman Eğitmenler Serpil Yılmaz ve Sevgi Akkoy’un verdiği dersler ile çocukların programlama kavramları hakkında sağlam temel almaları amaçlanıyor.
Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine büyük katkılar sağlayan ve her hafta başka bir konunun öğretildiği eğitimlerde çocuklar öz güven sahibi olmaları yanı sıra matematikle ilgili birçok konuyu severek ve eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.
Program kapsamında işlenen ayın evreleri konusunda ise çocuklar kendi ay materyallerini oluşturarak ayın temel 4 evresini öğrenme imkanı buldu.
|İmsak
|04:02
|Güneş
|05:49
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:32
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0