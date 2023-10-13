Çocuklar 'Hayallerindeki Atatürk’ü' anlatacaklar

İzmit Belediyesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında çocuklar için ödüllü şiir ve resim yarışması düzenleyecek. ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı yarışmada başvurular yarın başlayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

100’üncü yıla yakışan kapsamlı bir programa imza atacak olan İzmit Belediyesi çocuklar için de ödüllü şiir ve resim yarışması düzenleyecek. ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı yarışmada çocuklar yaratıcılıklarını konuşturacak.

Hayalimdeki Atatürk ödüllü şiir ve resim yarışması başvuruları 12 Ekim - 25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. İlkokul ve ortaokul gruplarının katılabileceği yarışmada çocuklar yaptıkları resimler veya yazdıkları şiirleri Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Belsa Plaza B Blok 7. Kat, İZGİM, Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve Çınar Akademi’ye ulaştırabilecek. 26 Ekim Perşembe günü jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek. Çocuk dostu İzmit Belediyesi tüm çocukları yeteneklerini sergilemeye davet ediyor.