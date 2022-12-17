Çocuklar, fındık ile çikolatanın buluştuğu noktada

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evlerinde eğitim alan öğrenciler aldıkları eğitimlerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle hem moral depoluyor hem de birçok alanda bilgi sahibi oluyor. Bilgi Evlerinin düzenlediği “Yerli Malı Haftası” etkinliği kapsamında çocuklar, Çikolata Park’ı gezerek fındık ile çikolata yapımını yerinde gördü.ORDU (İGFA) - Öğrencilerin boş zamanlarını faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak, ailelerin güvenle bırakabilecekleri vazgeçilmez ortamlar oluşturmak amacıyla Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kurulan Bilgi Evleri faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim, öğretim ve eğlenceyi harmanlayan bir marka haline gelen Bilgi Evleri, eğitimsel içeriklerin yanı sıra yaptıkları etkinliklerle çocukların birçok alanda bilgilenmesini sağlıyor.

ÇİKOLATA İLE FINDIĞIN BULUŞMASINI YERİNDE GÖRDÜLER

Bu doğrultuda etkinliklerini sürdüren Bilgi Evleri, her yıl kutlanan “Yerli Malı Haftası” etkinlikleri kapsamında sıradanlığın dışına çıkarak farklı bir etkinliğe imza attı. Çocuklar, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden olan ve Ordu’nun en önemli tarımsal ürünü fındığın çikolatayla buluştuğu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çikolata Park’ı gezdi. Eğitmenler eşliğinde Çikolata Park’ı gezen çocuklar fındıklı çikolata yapımını yerinde gördü.

CAM ATÖLYESİNİ DE GEZDİLER

Etkinlikte ayrıca çocuklar Büyükşehir Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi’ni de ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı yakaladı. Etkinliği değerlendiren çocuklarda çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek Bilgi Evlerine teşekkürlerini ilettiler.