Çocuklar bilim kutusu ile dünyayı keşfediyor

Avrupa komisyonunca başlatılan eTwinning topluluğu tarafından uygulanan “world in science box” (bilim kutusundaki dünya) projesine katılan anaokulu öğrencileri İtalya’daki yaşıtlarıyla bilimsel deneyler gerçekleştirerek yaparak-yaşayarak öğrenme tekniğini uygulama şansı buldular.BURSA (İGFA) - Avrupa komisyonunun öğrenme programı ana hareketi olarak 2005 yılımda başlatılan ve özellikle son yıllarda Türkiye’den de öğretmenlerin önemli bir katılım gösterdiği eTwinning topluluğunda uygulanan “world in science box” (bilim kutusundaki dünya) projesi Türkiye ve İtalya öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’den Gülşah Güre, Aysun Karaman, Sevim Üstün Taka, Zehra Aslan, Sevim Mutlu, Gülçin İlhan Uğurlu, Arzu Sevim, Yasemin Rizeli, Dilek Ekici, Semra Postalcıoğlu, İtalyadan Patrızıa Scalabrino adlı öğretmenlerimiz katılım sağladılar.

4 hafta süre projede öğrencilerin bilime karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlandı. Hem gözlem yaparak hemde kendileri deneyler uygulayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiler. Projede yer alan yabancı öğrencilerin de çalışmalarını gözlemleyen, görüşmeler yapan çocuklar farklı kültürlerin bilime karşı bakış açısını öğrenme fırsatı buldular.

Nilüfer Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Aliye ERENER yapmış olduklari e-twining projesinin dunyadaki ve ülkemizdeki ogrencilerin bilime bakışını değiştirdiğini yaparak yaşayarak öğrenmenin daha kalici olduğunu belirterek projenin her gecen gün daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.