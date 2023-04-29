Çocuk Meclisi Üyeleri trafik polisi oldu

Yanlarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden görevli polislerle Kızılay’daki trafiği denetleyen minik trafik polisleri, sürücü ve yayalara trafik kurallarını hatırlatırken farkındalık da oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Trafik Dedektifler” uygulamasında Çocuk Meclisi 27. Dönem üyelerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik polislerinin önce teorik eğitim verdiği 20 minik trafik polisi, Kızılay’da öğrendikleri bilgileri polisler eşliğinde uygulamaya döktü.

HEM SÜRÜCÜLER HEM DE YAYALAR DENETLEDİLER

Trafik dedektifliği yapan minik trafik polisleri, sürücü ve yayalara trafik kurallarını hatırlatarak farkındalık oluşturdu. Araçları tek tek durduran Başkentli çocuklar, emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı, ellerindeki trafik kartlarını sürücülere göstererek sorular sordu. Soruları doğru yanıtlayan sürücülere ise minik hediyeler verildi.

Çocuklar yayalara da kırmızı ışık yanarken kaldırımda beklemeleri, yolun karşısına geçerken ok işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TRAFİK DEDEKTİFLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kızılay trafiğinde dedektiflik yapan Çocuk Meclisi üyeleri, şunları söyledi:

-Hüsna Nazlı Erdinç: “Trafikte birçok insan kurallara uymuyor. Biz bugün bu kurallara uymayan insanları trafik hakkında bilgilendiriyoruz. Bunu yaparken çok eğleniyorum. Kuralsız bir hayat düzensiz olur. Kuralları insanlara hatırlatmak çok önemli bir görev olduğu için mutluyum ve gurur duyuyorum kendimle. Umarım birçok insan bizim sayemizde trafik kurallarını hatırlamış olur.”

-Tunahan Benli: “Çocuk Meclisi olarak bugün insanları denetliyoruz. Sorular soruyoruz ve kurallarla yasakları hatırlatıyoruz.”