Çocuk Kültür Evi okul buluşmaları başladı

Çocukları farklı disiplinlerden atölye programları ve etkinliklerle bir araya getiren Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi, pandemi nedeniyle ara verdiği “Okul Buluşmaları” etkinliğine kasım ayı itibariyle tekrar başladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Kentteki tüm öğrencilere öğretmenleri ile birlikte Çocuk Kültür Evi’ni ziyaret etme olanağı sunan etkinliğin 2022-2023 dönemindeki ilk buluşması, her yıl kasım ayının ikinci haftasında kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında Arıburun İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri ile gerçekleştirdi. Kitapların hayatımızı değiştirip renklendirme gücünü anlatan Oscar ödüllü “Bay Morris Lessmore'un Olağanüstü Uçan Kitapları” isimli kısa animasyon filminin izlenmesiyle başlayan etkinlik, sevilen çocuk edebiyatı yazarı Leyla Ruhan Okyay’ın Çocuk Kültür Evi için özel olarak hazırladığı sohbetin izlenmesiyle sürdürüldü. Çocuk Kültür Evi Kütüphanesi’ni ve diğer atölye alanlarını da inceleme fırsatı bulanminik kitap kurtlarına, Çanakkale Belediyesi tarafından Leyla Ruhan Okyay’ın “Ev Değil Çarşamba Pazarı” adlı kitabı armağan edildi.

Çocuklara film ve masal günleri etkinlikleri ile farklı disiplinlerden atölye örneklerinin sunulduğu ve çocukların kendi ilgi alanlarını keşfetmelerinin yolunu açan "Okul Buluşmaları" etkinliğine dahil olabilmek ve ayrıntılı bilgi almak için Çocuk Kültür Evi'ne 217 73 11 numaralı telefondan ulaşılabilir.