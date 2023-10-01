Çocuk gelişim merkezleri rehber oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim gören 36-72 ay arası çocuklar, uzman kadro eşliğinde bilişsel, sosyal, öz bakım ve duyuşsal alanlarda desteklenip, erken yaşta kaliteli bir eğitim programıyla tanışma fırsatı buluyor.MERSİN (İGFA) - Okul öncesi eğitim kapsamında nitelikli eğitim imkânı sunan Çocuk Gelişim Merkezleri’nde, her bir çocuğun gelişimine ayrı ayrı özen gösteriliyor.

Bu kapsamda çocuklara erken yaşta hem kaliteli bir eğitim fırsatı sunan, hem de ebeveynlerine danışmanlık hizmeti veren Çocuk Gelişim Merkezleri, küçükten büyüğe herkese rehber olmaya devam ediyor. Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim gören çocuklar telefon, tablet ve televizyon gibi günümüz dijital dünyasının getirmiş olduğu ekran bağımlılıklarını da en aza indirip, gelişim yolculuklarını öğretmenlerinin ışığında yürütme imkânı buluyor. Miniklerin erken yaşta gelişimine katkı sağlayan Büyükşehir’in Çocuk Gelişim Merkezleri’nden, aileler de büyük memnuniyet duyuyor.

Tanışık: “Çocuklara, büyüme ve gelişme yolculuğunda rehberlik ediyoruz”

Çocuk Gelişim Merkezleri’nde, çocukların gelişimini destekleyecek etkinliklerin yapıldığını ve bu süreçte ebeveynleri de desteklediklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri’nin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Çocuklara, büyüme ve gelişme yolculuğunda rehberlik etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Bu danışmanlık hizmetlerimizi, hem çocuklarımızda görülen herhangi bir gelişimsel problem durumunda, hem de ebeveynlerimizin bizden talep ettiği durumlarda gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Çocukları aşamalı olarak ekran bağımlılığından uzaklaştırmalıyız”

Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak telefon ve tablet kullanımının erken yaşlara inmesi sebebiyle ekran bağımlılığının da erken yaşlarda oluşmaya başladığını dile getiren Tanışık, “Bu süreçte çocukların okula başlamaları ve sosyalleşmeleri, gelişimlerini daha da olumlu etkiliyor. Bununla ilgili olarak, ebeveynlerimizle de görüşmeler sağlıyoruz. Bu görüşmelerde, aşamalı bir şekilde ekran süresini azaltmalarını rica ediyoruz. Bu kapsamda, çocuklarını destekleyebilecekleri etkinlik önerilerimiz oluyor. Biz de eğitim programlarımız kapsamında, okul içerisinde çocuklarımızın dikkat sürelerini destekleyici ve dikkat becerilerini geliştirici aktivitelerle, ekrana maruz kalma sürelerini azaltmalarına yönelik destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuk Gelişim Merkezi’nin, çocuğuma her açıdan katkısı oldu”

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi’ne gelmeden önce, çocuğunun sürekli tablet ve telefonla iç içe olduğunu dile getiren anne Meryem Yavuz, “Kızım evde sürekli televizyon, tablet, telefonla iç içeydi ve bunlardan pek uzaklaştıramıyorduk. Daha sonra çok araştırdım ve kızımı buraya yazdırdım. Artık daha az telefon ve tablet ile ilgilenip, burada sürekli etkinlik yapmaktan eve yorgun bir şekilde geliyor. Akşam da yemeğini yiyip erkenden yatıyor” diye konuştu.

Çocuk Gelişim Merkezi’ne geldikten sonra kızında çok olumlu değişiklikler olduğunu ifade eden Yavuz, “Buradaki etkinliklerden sonra, kızımın konuşmasında çok büyük farklılık oldu. Önceden daha az konuşuyordu. Şimdilerde ise daha çok soru soruyor ve kendini daha güzel ifade etmeye başladı. Uyku problemi vardı, onu yendik. Odasında yatma problemi vardı, bunu aştık. Bizim hayatımızda olumlu yönde çok etkisi oldu” şeklinde konuştu.

Okuldan çıktıktan sonra kızının eve deşarj olmuş şekilde geldiğini, bu yüzden de tablet veya telefona ihtiyaç duymadığını anlatan Yavuz, “Ekrana baksa bile artık hemen uykusu geliyor. Bu açıdan çok fark etti. Kimsenin aklına, ‘Burada verilen eğitim ücretsiz diye eğitim kalitesi düşük olur’ gibi bir düşünce gelmesin. Eğitimi de, yemekleri de, temizliği de her açıdan 10 numara” ifadelerini kullandı.

“Burayla ilgili olarak çevremden çok tavsiye aldım ve memnunum”

Çocuğunun bir seneden beri Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi’nden faydalandığını aktaran anne Özlem Gündüz, “Buradan çok memnunun. Oğlum bir yıldır ekrana maruz kalmıyor. İçim çok rahat. Çocuğumun el becerileri ve konuşmasında gelişimi çok arttı. Biz evde aktiviteler yapıyorduk, ama burada hocalarımızın eşliğinde jimnastik, koşu ve oyun etkinlikleriyle her becerisi daha da arttı” dedi.

Çocuğunun ekran süresini kısmak için aldığı önlemlerle de ilgili bilgi aktaran Gündüz, “Oğlum zaten gün boyu okulda. Sonrasında biz muhabbetimizi daha çok artırdık. Okulda öğretmeni ne yaptıysa, evde onu tekrarlamaya çalıştık. ‘Anne birazcık televizyon izleyebilir miyim’ dediğinde, öğretmenine sorarak müsaade ettim. Böylelikle konforumuz daha da arttı. Uyku ve yemek düzenimiz daha da güzelleşti. Şu anki durumdan çok memnunum” diye belirtti.

Büyükşehir’in Çocuk Gelişim Merkezi’ne kayıt yaptırmadan önce birçok özel kurum gezdiğini ve araştırma yaptığını sözlerine ekleyen Gündüz, “Bu süreçte hem devlet, hem de özel kurumları gezdim. Burayla ilgili çevremden çok tavsiye aldım ve buraya gelmeye karar verdim. Öğretmenlerimiz de çok iyi” ifadelerini kullandı.