Çocuk Gelişim Merkezi sayısı artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aileler için güvenli, minikler için ise kaliteli eğitim hizmetine kavuştukları kreşlerine bir yenisi daha eklendi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tarsus Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi faaliyetlerine başladı.

Çalışan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu kreş sorununa çözüm olan Mersin merkezdeki Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinin ardından, Tarsus’ta Şehitishak Mahallesi’nde açılan 70 öğrenci kapasiteli Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nden, 36-72 ay aralığındaki çocuklar faydalanabilecek. Büyükşehir’in açtığı Çocuk Gelişim Merkezleri’ne önümüzdeki günlerde, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde bir kreş daha eklenecek.

Velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tam gün eğitim veren Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’ne çocuklarını emanet eden velilere yönelik, ‘Çocuk-ebeveyn iletişiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, ebeveyn tutumu ve kuralların ne şekilde uygulanacağı?’ konularını içeren bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Psikolog Nazlı Cemre Dursun’un slayt eşliğinde gerçekleştirdiği toplantıda, velilerin yaşadıkları durumlar dinlenip, görüşler aktarıldı.

Tanışık: “Tarsus’ta ilk çocuk gelişim merkezimizi açtık”

Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, “Mersin sınırları içerisinde üçüncü, Tarsus’ta ilk Çocuk Gelişim Merkezimizi açtık; vatandaşlarımız bunu coşku ve heyecanla karşıladılar. Aynı coşku ve heyecanı bugün biz de hem miniklerimizle, hem de ebeveynlerimizle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Ebeveynlere yönelik bilgilendirme toplantısının verimli geçtiğini kaydeden Özlem Tanışık, “Kayıt sürecinde ebeveynlerin okula uyum süreci ve aynı zamanda ‘ebeveyn-çocuk tutumları’ ile ilgili desteğe ihtiyaçları olduklarını gözlemlediğimiz için, bu toplantıyı yaptık” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli psikolog Nazlı Cemre Dursun ise, “Yeni açılan kreşimizde ebeveyn tutumları üzerine bilgilendirme yaptık. Umarım faydalı olabilmiştir. En azından onların da bakış açılarında değişiklik yarattıysak, ne mutlu bizlere. Velilerin enerjisi güzel” diye konuştu.

“Bizim yapamadığımız şeyleri, burada daha çok benimsetebiliyorlar”

Velilerden Tayfun Karaçor, Çocuk Gelişim Merkezi’ni oldukça beğendiklerini söyleyerek, “Herkes gayet sıcakkanlı, olumlu. Kızım da zaten neşe içerisinde geliyor. Okuldan eve de gayet mutlu bir şekilde geliyor. Sunum da yerindeydi ve güzeldi. Anne-baba tutumlarıyla alakalı, güzel bir şekilde bilgilendirildik” dedi.

Çocuğunun kreşe başlamasıyla daha mutlu olduğunu belirten Yeliz Karaca, “Öncelikle tabii ki öğretmenlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güler yüzle karşıladılar. İyi olacağını düşünüyorum. Sunumu çok değerli buldum. Çok önemli bilgiler aktarıldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kızının okul öncesi eğitim almasından dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Nadir Sarı da, “Kızım buraya severek geldi. İstediği bir yerdi zaten. Başvurumuzu yapmıştık. Belediyemize bu verdiği hizmet için teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuğunun kreş eğitimi almasından dolayı memnun olduğunu belirten Fatih Karaca ise, “Gayet güzel, olumlu bir şey. Bizim için de iyi oldu. Çocuğumuzu güvenerek getirdik. Bizim yapamadığımız şeyleri, burada daha çok benimsetebiliyorlar. Biz de destek veriyoruz, onlar da destek veriyor, ikisi bir arada güzel gidiyor” dedi.