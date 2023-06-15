Çınar Akademi ilk mezunlarını verdi

İzmit Belediyesi önümüzdeki hafta sonunda Yükseköğretim Sınavına girecek kentin eğitimde marka olan kurumu Çınar Akademi’nin ilk mezunları için motivasyon kahvaltısı etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi önümüzdeki hafta sonunda gerçekleştirilecek Yükseköğretim sınavına girecek Çınar Akademi Öğrencileri için mezuniyet ve motivasyon kahvaltısı etkinliği gerçekleştirdi.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Çınar Akademi Kurucu Müdürü Osman İlhan Cebeci, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Çınar Akademi’de görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Program kapsamında öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Gençlere sınav öncesi motivasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çınar Akademi'nin gözbebekleri olduğunu ifade ederek, "Daha kuruluşu çok yeni olmasına rağmen ilk senede gerçekten halk nezdinde ciddi kabul gören bir kurum oldu. Eğitim konusunda el attığımız birçok işte ki eğitimde fırsat eşitliğini çok önemseyerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öğrenci ve velilere teşekkür eden Başkan Hürriyet, "Bu kurumu ilk açtığımızda öğretmenlerimizle yaptığımız toplantıda rica etmiştim burası sadece basit kurslar veren bir yer olmamalı demiştim. Lütfen çocuklarımızın idealleri olan okullara yerleşmeleri için sınavda en üst düzeyde başarı gösterebilmeleri adına elinizden ne geliyorsa onu yapın hatta fazlasını yapın diye rica etmiştim. Değerli öğretmenlerimize gerekirse tek tek öğrencilerimizle çalışalım dedim. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimizle bu süreçte çok ciddi ilgilendiler. Değerli Akademi öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. 1 yıllık süreçte gerçekten markalaştık. Yeni kabul sınavında da çok ciddi bir başvuru aldık. 2. yılımızda daha fazla öğrenci kurumumuzdan yararlanmak üzere bize başvurdu. Bu sene de kapasitemizi arttırmış oluyoruz. Emek veren değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimize gönülden, yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, sınavınız İnşallah başarılı geçer. Gönlünüzde ne varsa Rabbim sizlere o yolda yardımcı olsun. Stresten uzak güzel bir sınav geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Bu arada programda konuşan Çınar Akademi Kurucu Müdürü Osman İlhan Cebeci de, yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında bu kurumu hazırlamış olmanın verdiği manevi hazzı başka bir işte hissetmeyeceğini söyledi.