Son Dakika

Çiğli Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

Çiğli Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için kurs ön kayıtlarının 3 Haziran'da başlayacağını duyurdu

EĞİTİM 22.05.2024, 11:15
Çiğli Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

Çiğli Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için kurs ön kayıtlarının 3 Haziran'da başlayacağını duyurdu.İZMİR (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), LGS'ye hazırlanan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik yeni dönem kurs programını açıkladı. Çiğli Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 3 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt yaptırabilecek. Eğitim ve ders materyallerinin ücretsiz olacağı kursların seviye tespit belirleme sınavları 4-5-6 Eylül tarihlerinde  gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli evraklar ile ilgili 0232 935 55 35 (Dahili: 2415, 2416, 2417) hattından bilgi alınabilecek. Öte yandan mezun öğrenciler için YKS kurslarının ön kayıt programı da 6 Eylül’den sonra belirlenecek.

BAŞKAN YILDIZ: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Eğitime destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmak adına Eğitim Merkezimiz bünyesinde YKS ve LGS kurslarıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Deneyimli eğitmen kadromuz ile gençlerimizin hayallerine giden yolda kendilerine destek olmaya hazırız. Kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimizi önce ön kayıt yaptırmaya sonra da seviye tespit belirleme sınavlarımıza bekliyoruz.  Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak’. Eğitimi, ülkesi ve tüm insanlık için bu bilinçle emek sarf eden gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18