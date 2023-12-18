CEV, Hatay Kırıkhan’da öğrencilere umut oldu

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Hatay Kırıkhan’daki eğitim kompleksi ile öğrencilere umut olduBURSA (İGFA) - Deprem bölgesinde destek çalışmalarını ilk günden bu yana kesintisiz sürdüren Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem felaketinin ardından sadece 4 ayda inşa ettiği eğitim kompleksinde, anaokulundan liseye kadar 2.000 öğrenci geleceğe güvenli adımlarla ilerliyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından afet bölgesindeki öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmelerine destek olmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde inşa ettiği eğitim kompleksi, bölgede 2.000 öğrencinin gelecek umudu oldu.

2023 -2024 eğitim öğretim yılında eğitime başlanan okul kompleksinde her biri 12 derslikli ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi binalarının yanı sıra 4 derslikli bir de anaokulu bulunuyor. 18 bin 830 metrekarelik bir alan içerisinde 5 bin 674 metrekare kapalı alana sahip 4 binadan oluşan eğitim kompleksinin inşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 954 öğrenci kapasiteli komplekste eğitim gören toplam öğrenci sayısı, ilkokul ve ortaokul binasında süren ikili eğitimle birlikte 2 bini buldu.

DEPREME DAYANIKLI OKUL BİNALARINDA EĞİTİM İÇİN YOK YOK

Anadolu mimarisine uygun, avlulu, tek katlı yapılardan oluşan eğitim kompleksinde yer alan binaların tasarımları Hatay’ın geleneksel mimarisinden izler taşıyor. Uzun ömür ve depreme dayanıklılık için binalar çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Okul binalarında dersliklerin yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini destekleyecek fen ve görsel sanatlar atölyeleri, fizik, kimya, biyoloji ve gıda teknolojileri laboratuvarları, müzik derslikleri, çok amaçlı kullanılabilen beden eğitimi salonları ve etkinlik odası yer alıyor. İlkokul ve anaokulunda yemekhaneleri de bulunan eğitim kompleksi içerisinde bir e-sınav merkezi de hizmet veriyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Deprem felaketinin ardından afet bölgesine ve depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği uzun vadeye yayarken bölgedeki çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak bizim için olmazsa olmazdı. Hatay Kırıkhan’da açtığımız modern ve güvenli binalardan oluşan 4 okulumuzda yaklaşık 2000 çocuğumuzun yeniden okulla ve eğitimle buluşması, okul bahçesinde ve koridorlarda onların coşkulu seslerinin ve mutlu gülüşlerinin yankılanması bizim için çok büyük mutluluk. Bu eğitim kompleksinin hayata geçmesinde bize verdikleri destekler için Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay Valiliği ile il ve ilçe Millî Eğitim teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ederiz.” dedi.