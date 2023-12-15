Çayırovalılar, Şekerpınar Bilgi Evi’nden memnun

Şekerpınar mahalle sakinleri, geçtiğimiz ay hizmete açılan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesinden oldukça memnun. Çayırovalılar, projenin hayata geçmesinden ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.SAKARYA (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, mahalle sakinlerinin talebi üzerine ilçeye kazandırdığı Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesi, Çayırovalılardan tam not aldı. Şekerpınar’da düzenlenen mahalle meclisi toplantısında vatandaşların talep etmesi üzerine harekete geçen Başkan Çiftçi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’ni geçtiğimiz ay tamamlayarak hizmete açmıştı. Kompleks yapısıyla dikkat çeken, mahallelilerin çocuk kulübü, bilgi evi, veli eğitim kursları ve aile sağlığı merkezi ihtiyaçlarına yanıt veren Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesi açıldığı günden bu yana mahallelilerin uğrak noktası oldu. Çevre düzenlemesiyle birlikte tam bir sosyal yaşam alanı olan Şekerpınar Bilgi Evi, vatandaşlardan tam not alıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ DAHA GÜZEL EĞİTİM ALIYOR”

Şekerpınar Bilgi Evi’nde hem çocuklarının hem de kendisinin eğitim aldığını dile getiren Özlem Şahin, “Bu tesis çok güzel oldu. Hem biz hem de çocuklarımız burada eğitim alıyor. Tam yerinde bir proje. Bize bu imkanları sunan belediyemize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bu hizmet sayesinde daha güzel eğitim alıyor” dedi.

Şekerpınar Bilgi Evi projesi kapsamında hem veli eğitim kurslarına katılım gösteren hem de Çocuk Kulübü imkanından faydalanan Tuğçe Soyluoğlu ise, “İki çocuğum var benim ve ikisi de buraya koşa koşa geliyor. Aldıkları eğitimden, hocalarından ve kendilerine verilen kaynaktan çok memnunlar. Mahalle halkı olarak da biz özellikle çalışmayan kadınlar için burası çok iyi oldu. Spor olsun, dikiş ve nakış kurslarıyla bize kendimizi geliştirmek için burası çok büyük bir fırsat. Mahallemize verilen bu hizmetten ötürü Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“KENDİMİZİ GELİŞTİRME İMKANI BULUYORUZ”

Mahalle sakinleri ve çocuklar için Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesinin açılmasının çok iyi olduğunu dile getiren Zeynep Acar, “Okul öncesi bir çocuğum var buraya gelen kendim de nakış kursuna geliyorum. Belediye başkanımıza bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Bizim gibi ev hanımlarına ve çocuklarımıza çok faydalı bir proje oldu. Servislerle okullara giden çocuklarımız vardı şimdi ise yürüme mesafesinde eğitim almaya geliyorlar. Gerekirse gelip kendimizi geliştirebiliyoruz. Bunlardan çok memnunuz ve bizler açısından çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.