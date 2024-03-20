Çayırova’da YKS ücretleri hesaplara yatmaya başladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlere verdiği sözü tuttu. YKS ücretlerinin geri ödenmesi için Çayırova Belediyesi’ne başvuran 1373 gencin, toplamda 982 bin 102 TL tutarındaki sınav ücretleri hesaplarına yatmaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla bugüne kadar Çayırovalı gençlerin eğitimleri için birçok çalışmayı ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlere verdiği sözü tuttu. Eğitimin en büyük destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği gençlik buluşmasında, Çayırovalı gençlerin YKS ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağının sözünü vermişti. Çayırova sınırları içerisinde oturan, örgün öğretimde okuyan (Açık Lise Ocak 2024 diploması olmalı), TYT ve AYT ücretlerinden birini yatıran ve ÖSYM aday belgesini Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne getiren 1373 gencin, sınav ücretleri hesaplarına yatmaya başladı.

“KAZANMAK SİZDEN DESTEK BİZDEN”

Eğitimin en büyük destekçisi olan ve Çayırovalı gençler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Gençler, sözümüz sözde kalmaz. İlçemizde ikamet eden 1373 gencimizin 982 bin 102 TL tutarındaki YKS sınav ücretlerini hesaplarına yatırmaya başladık. Kazanmak sizden, destek bizden. Başarılar diliyorum” dedi.