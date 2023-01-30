Çayırova'da YKS mesaisi

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 12.sınıflar ve mezun öğrenci grupları için YKS deneme sınavı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ara tatilinde Gençlik Merkezi’nde eğitim mesaisi sürdü. Tecrübeli öğretmen kadrosu ile öğrencilerin yanında olan Gençlik Merkezi, karne tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı. 12.sınıf hazırlık grupları 2 gün boyunca etüt ve deneme sınavları ile eğitim arasını değerlendirirken, mezun öğrenci grupları 5 gün boyunca eğitime devam etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yaklaşan YKS sınavı öncesi tatil dönemini etüt ve deneme sınavları ile değerlendirdi.

Ortaokul öğrencileri bilgi evlerinde LGS’ye, lise ve mezun öğrenci grubu ise gençlik merkezinde YKS sınavlarına hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Bilgi evleri ve gençlik merkezinde tecrübeli eğitimci kadrosu öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Bilgi evlerinde 5.sınıftan 8.sınıfa kadar LGS hazırlık grupları eğitim görürken, bunun yanı sıra 2.sınıftan 4.sınıfa kadar olan öğrenciler için kurslar bulunuyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi binasında bulunan gençlik merkezinde eğitimler yüksek tempo ile sürüyor. 9.sınıftan 12.sınıfa kadar olan öğrenci gruplarının yanı sıra mezun öğrenciler üniversiteye hazırlanıyor Tecrübeli eğitimciler, öğrencileri hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere kazanması için yoğun bir mesai harcıyor.