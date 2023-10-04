Çayırova'da THM Korosu yeni üyelerini arıyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel yaşamlarına dokunacak çalışmaları bir bir hayata geçiren yerel belediye, yeni dönem için Türk Halk Müziği Korosu kayıtlarını başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin kültür-sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Yeni dönemde hayata geçirilen çalışmalarla Çayırovalıların kültür ve sanat alanında daha aktif olmalarını sağlayan Çayırova Belediyesi, yeni dönem Türk Halk Müziği Korosu kayıtlarının başladığını duyurdu. Şef Ünal Dursun’un eğitim vereceği Türk Halk Müziği Korosu’nda eğitimlerin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Pazar günleri saat 18.00’da yapılacağı açıklandı.

KAYITLAR BİLGİEVLERİNDE

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Türk Halk Müziği Korosu’na kayıt olmak isteyen Çayırovalıların, ilçede bulunan bilgievlerine başvurması gerekiyor. Belediyeden yapılan açıklamada, “Kayıt başvuruları bilgievlerimize yapılacaktır” denildi. Kayıt için istenen evraklar ise kimlik fotokopisi olarak duyuruldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Pazar günleri saat 18.00’da gerçekleştirilecek eğitimlere tüm Çayırovalılar davetli.