Büyükşehir’den okullara rehberlik hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni hizmeti ile LGS öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında, Mersin genelinde rehber öğretmeni olmayan okullara rehberlik öğretmeni desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınava daha donanımlı girmesini sağlayacak.MERSİN (İGFA) - Rehber öğretmeni olmadığı için LGS hakkında daha az bilgisi olan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin rehber öğretmenleri sayesinde sınava dair her şeyi öğrenecek. Yeni başlatılan proje kapsamında rehberlik hizmetinin verildiği okullardan biri de, Tarsus’ta Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Eczacı Sabri Aydın Ortaokulu oldu.

Karakuş: “Rehber öğretmeni olmayan okullarımızda rehberlik hizmeti sunacağız”

Eğitimin daha sağlam ilerleyebilmesi için veli, öğrenci ve okul üçlüsünün birlikteliğinin sağlam olması gerektiğini ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Bizler okullarımıza destek olmak amacındayız. Tam da bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz işbirliği protokolümüzde, rehber öğretmeni olmayan okullarımızda rehberlik hizmeti sunacağız. Bu rehberlik hizmetimizi de, kurs merkezlerimizde bulunan rehber öğretmenlerimiz yürütecek” dedi.

Protokol imzalandıktan sonra rehber öğretmenlerle bir araya gelerek, rehber öğretmeni olmayan okulları listelediklerini ve seminer çalışmaları için start verdilerini aktaran Karakuş, bu projenin tüm ilçelerde, rehber öğretmeni olmayan okullarda devam edeceğini belirterek, “Buradaki amacımız, öğrenci ve velilerimize rehberlik hizmetini, seminerlerini sunabilmek ve bu sayede eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak” diye konuştu.

Kırat: “Bu eğitimi almak onların da hakkı”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetlerinde Rehber Öğretmen olarak görev yapan Yaren Kırat, proje kapsamında gerçekleştirdikleri ilk tanıtım seminerini anlatarak, “Bu projede rehberlik hizmeti alamayan okullara erişiyoruz ve öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunuyoruz. Özellikle 8. sınıflara yönelik LGS tanıtımı ve motivasyon sunumu gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimi almak onların da hakkı” diye konuştu.

“Sınav öncesi bilgi sahibi olduk. Bize çok katkı sağladı”

8. sınıfa giden Mehmet Eren Yiğiter, verilen rehberlik hizmetini “LGS ile ilgili yeni bilgiler öğrendik. Kaç soru, kaç dakika olduğunu öğrendik” cümleleriyle anlatırken, 8. sınıfa giden bir diğer öğrenci Ahmet Altundal ise, “Okulumuzda rehber öğretmen olmadığı için Belediye Başkanımız rehber öğretmen gönderdi ve sınav öncesi bilgi sahibi olduk. Bize çok katkı sağladı” dedi.

Yaren Gedik ise “Okulumuzda rehber öğretmeni yok. Bize sınavda ne yapacağımızı, nasıl olacağını öğrettiler” diye konuştu.