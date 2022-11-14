Son Dakika

Büyükşehir’den okullara rehberlik hizmeti

EĞİTİM 14.11.2022, 13:30
Büyükşehir’den okullara rehberlik hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni hizmeti ile LGS öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında, Mersin genelinde rehber öğretmeni olmayan okullara rehberlik öğretmeni desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınava daha donanımlı girmesini sağlayacak.MERSİN (İGFA) - Rehber öğretmeni olmadığı için LGS hakkında daha az bilgisi olan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin rehber öğretmenleri sayesinde sınava dair her şeyi öğrenecek. Yeni başlatılan proje kapsamında rehberlik hizmetinin verildiği okullardan biri de, Tarsus’ta Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Eczacı Sabri Aydın Ortaokulu oldu.

Karakuş: “Rehber öğretmeni olmayan okullarımızda rehberlik hizmeti sunacağız”

Eğitimin daha sağlam ilerleyebilmesi için veli, öğrenci ve okul üçlüsünün birlikteliğinin sağlam olması gerektiğini ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Bizler okullarımıza destek olmak amacındayız. Tam da bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz işbirliği protokolümüzde, rehber öğretmeni olmayan okullarımızda rehberlik hizmeti sunacağız. Bu rehberlik hizmetimizi de, kurs merkezlerimizde bulunan rehber öğretmenlerimiz yürütecek” dedi.

Protokol imzalandıktan sonra rehber öğretmenlerle bir araya gelerek, rehber öğretmeni olmayan okulları listelediklerini ve seminer çalışmaları için start verdilerini aktaran Karakuş, bu projenin tüm ilçelerde, rehber öğretmeni olmayan okullarda devam edeceğini belirterek, “Buradaki amacımız, öğrenci ve velilerimize rehberlik hizmetini, seminerlerini sunabilmek ve bu sayede eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak” diye konuştu.

Kırat: “Bu eğitimi almak onların da hakkı”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetlerinde Rehber Öğretmen olarak görev yapan Yaren Kırat, proje kapsamında gerçekleştirdikleri ilk tanıtım seminerini anlatarak, “Bu projede rehberlik hizmeti alamayan okullara erişiyoruz ve öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunuyoruz. Özellikle 8. sınıflara yönelik LGS tanıtımı ve motivasyon sunumu gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimi almak onların da hakkı” diye konuştu.

“Sınav öncesi bilgi sahibi olduk. Bize çok katkı sağladı”

8. sınıfa giden Mehmet Eren Yiğiter, verilen rehberlik hizmetini “LGS ile ilgili yeni bilgiler öğrendik. Kaç soru, kaç dakika olduğunu öğrendik” cümleleriyle anlatırken, 8. sınıfa giden bir diğer öğrenci Ahmet Altundal ise, “Okulumuzda rehber öğretmen olmadığı için Belediye Başkanımız rehber öğretmen gönderdi ve sınav öncesi bilgi sahibi olduk. Bize çok katkı sağladı” dedi.

Yaren Gedik ise “Okulumuzda rehber öğretmeni yok. Bize sınavda ne yapacağımızı, nasıl olacağını öğrettiler” diye konuştu.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4