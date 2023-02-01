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Büyükşehir’den çocuklara özel şenlik

EĞİTİM 01.02.2023, 09:00
Büyükşehir’den çocuklara özel şenlik

Çocuklar, 3 gün boyunca 6 çocuk oyunun sahneleneceği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sürpriz etkinliklerle buluşacak. Çocuk Şenliği boyunca planetaryum da çocuklar için ücretsiz olacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların tatil keyfine keyif katacak şenlik programı hazırladı. 2 Şubat Perşembe günü başlayacak Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TRT Çocuk’da yayınlanan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” ile “Maysa ve Bulut” Denizlili çocuklarla buluşacak. Ayrıca şenlik boyunca “Karagöz ve Hacivat”, “Kukla Tiyatrosu” ve “Bremen Mızıkacıları” adlı çocuk oyunları da sahnelenecek. 2, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde kapılarını saat 10.00’dan itibaren açacak Çocuk Şenliği kapsamında şişme oyun alanlarından yüz boyamaya, sosis balon dağıtımından maskot karakterlerle hatıra fotoğrafı çekimine dek birçok etkinlik ve sürprizlerle çocuklar gönüllerince eğlenecek. Şenlikte ayrıca kum boyama, puzzle, çim adam, mozaik ve takı tasarım atölyeleri ile çocuklar yeteneklerini keşfedecek. Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Üç gün boyunca toplam 10 seans sahnelenecek çocuk oyunları ise saat 13.00’den itibaren başlayacak.

Planetaryum da çocuklara özel gösterimler olacak

Çocuk Şenliği boyunca Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bulunan planetaryum da (gezegen evi) çocuklar için ücretsiz olacak. Gezegen evinde “Zula (+4)” ve Polaris (+4)” adlı filmlerin gösterimleri 12 ayrı seansta sunulacak. Planetaryumda uzayın derinliklerini izlemek isteyen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nden seans günü ücretsiz davetiyeleri temin edebilecek.

Çocuklar için dolu dolu program

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların sömestr tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu bir program hazırladıklarını söyledi. Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz, her şeyimiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve içlerindeki enerjilerini ortaya çıkarmalarını istedik. Çocuklarımız şenlikte, sevdikleri çizgi film kahramanlarının yanı sıra Hacivat-Karagöz ve Kukla Tiyatrosu’ndan örnekler izleyecekler ve çok güzel vakit geçirecekler. Aynı zamanda sanal alemden bir nebze de olsa uzaklaşıp gerçek arkadaşlarıyla bir arada olacaklar. Tüm çocuklarımızı ücretsiz şenliğimize bekliyorum” diye konuştu.

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