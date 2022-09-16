Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak KPSS’ye gireceklere ücretsiz olacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS’ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 18 Eylül 2022 Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Sınava girecek aday ve görevlilerin mağduriyet yaşamamaları için otobüs saatlerine https://ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek.